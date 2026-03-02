I PC di nuova generazione di Lenovo al MWC 2026

In occasione del MWC 2026, Lenovo presenta una nuova generazione di dispositivi con AI adattiva e concept innovativi pensati per professionisti, creator, studenti e gamer. Al centro della vetrina: una nuova architettura PC modulare, un concept di laptop 3D senza occhiali, un dispositivo da gaming pieghevole e la distribuzione iniziale di Lenovo Qira. Un insieme di novità che riflette un’evoluzione più ampia del personal computing verso sistemi in grado di adattarsi in modo intelligente alle persone e ai loro ambienti.

In tutto il suo portafoglio, Lenovo continua a concentrarsi su tecnologie più personalizzate, proattive e protette, costruendo al contempo un ecosistema di AI unificato che funziona in modo naturale attraverso diversi dispositivi.

“L’era dell’AI non sarà definita da un singolo dispositivo o da un’unica applicazione, ma da sistemi intelligenti capaci di collaborare in modo fluido attraverso tutto ciò che usiamo,” ha dichiarato Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Lenovo e Motorola stanno rendendo concreta questa visione, unendo innovazioni hardware adattive a un’AI integrata a livello di sistema che funziona in modo naturale su PC, smartphone, tablet, wearable e non solo. Dai dispositivi mobili premium alle nuove forme di computing, fino all’arrivo di Lenovo Qira, stiamo costruendo il portafoglio AI più ampio per offrire esperienze più connesse e intuitive, pensate davvero intorno alle persone.”

Lenovo Qira: Personal Ambient Intelligence

Lenovo Qira è una Personal Ambient Intelligence integrata a livello di sistema e costruita direttamente all’interno dei dispositivi Lenovo e Motorola, anziché essere aggiunta come applicazione separata. Operando su PC, tablet, smartphone e wearable compatibili, Lenovo Qira è progettata per mantenere la continuità tra attività e dispositivi, fornendo assistenza basata sull’intento dell’utente.

Nelle prossime settimane, Lenovo Qira verrà distribuita su oltre 20 dispositivi del portafoglio PC Lenovo, che include le famiglie Yoga, IdeaPad, Legion e ThinkPad, attraverso una combinazione di aggiornamenti over the air e preinstallazioni. Tra questi rientra il lancio di Idea Tab Pro Gen 2, il primo tablet Lenovo a integrare questa esperienza.

La prima ondata di supporto sui PC comprende sei lingue in nove regioni: inglese (Stati Uniti, Regno Unito, India), spagnolo (Stati Uniti/Latam, Spagna), francese (Francia), italiano (Italia), tedesco (Germania) e portoghese (Brasile).

Lenovo Qira è progettata per evolversi costantemente, ampliandosi a un numero sempre maggiore di dispositivi e abilitando nuove esperienze e partnership. Nel 2026 questa evoluzione includerà ulteriori lingue e dispositivi, con il debutto anche sugli smartphone Motorola, rafforzando ulteriormente un ecosistema AI unificato tra Lenovo e Motorola.

Concept rivoluzionari: arrivano i form factor adattivi

ThinkBook Modular AI PC Concept

Lenovo presenta un concept di PC AI modulare che esplora un approccio selettivo alla modularità nel business computing, basato sull’idea di “carry small, use big” – compatto da portare, potente da usare.

Il concept integra un sistema base ultrasottile da 14 pollici progettato per supportare configurazioni di display intercambiabili, componenti di input staccabili ed elementi I/O modulari. Un display secondario può essere collegato in più orientamenti o sostituire la tastiera, espandendo lo spazio di lavoro fino a circa 19 pollici pur mantenendo la portabilità. Il concept mostra come un’architettura modulare possa supportare flussi di lavoro in evoluzione e cicli di vita dei dispositivi più estesi in ambienti predisposti all’AI.

Yoga Book Pro 3D Concept

Lenovo presenta anche un concept di laptop 3D senza occhiali pensato per consentire ai creator di visualizzare e manipolare la profondità direttamente sullo schermo.

Grazie alla combinazione di doppi display, conversione 2D to 3D basata su AI, interazione tramite gesture e controlli creativi intuitivi, il concept riduce gli attriti nella creazione di contenuti immersivi e rappresenta l’esplorazione di Lenovo nel campo dello spatial computing.

Legion Go Fold Concept

Un concept di dispositivo da gaming pieghevole amplia ulteriormente l’esplorazione Lenovo nell’hardware adattivo.

Il dispositivo passa da un formato portatile compatto a uno schermo più ampio e immersivo, supportando molteplici modalità d’uso: gameplay in modalità handheld, multitasking a schermo diviso, gaming su display esteso e interazione in stile desktop. Il concept mostra come le tecnologie di display flessibili possano abilitare esperienze ibride di gaming e produttività in un unico dispositivo.

Portfolio business: piattaforme AI ready per il lavoro moderno

Lenovo continua a evolvere il proprio portafoglio di PC professionali per supportare le organizzazioni che adottano flussi di lavoro abilitati dall’AI su larga scala.

La rinnovata serie ThinkPad T introduce miglioramenti dedicati alla manutenibilità, all’usabilità e alla preparazione all’AI, con alcuni modelli che raggiungono punteggi di riparabilità iFixit ai vertici della categoria. Questi aggiornamenti rafforzano l’impegno di Lenovo verso il valore sul ciclo di vita, la riduzione dei tempi di inattività e una gestione del parco dispositivi più sostenibile.

Il ThinkPad X13 Detachable estende la produttività flessibile in ottica mobile first, grazie al supporto integrato per la penna e a componenti sostituibili sul campo, il tutto in un design leggero pensato per i professionisti in prima linea e per chi lavora in modalità ibrida.

Lenovo amplia inoltre la propria offerta nel segmento rugged con l’introduzione del ThinkTab X11, un tablet Android resistente progettato per ambienti industriali e frontline particolarmente impegnativi.

Per le piccole e medie imprese, il ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6 offre versatilità multimodale e funzionalità di collaborazione abilitate dall’AI, mentre il monitor portatile ThinkVision™ M16 garantisce un’espansione dello schermo leggera e ideale per supportare modalità di lavoro flessibili.

In tutto il portafoglio business, Lenovo integra sicurezza, gestibilità e servizi legati al ciclo di vita per consentire alle organizzazioni di adottare dispositivi abilitati all’AI con la massima fiducia e controllo.

Portfolio Consumer e Gaming: esperienze intelligenti per l’uso quotidiano

Per creator, studenti e gamer, i più recenti dispositivi Lenovo bilanciano prestazioni, portabilità e funzionalità intelligenti progettate per semplificare l’esperienza quotidiana.

Il Yoga 9i 2 in 1 Aura Edition (14”, 11) combina un design convertibile premium con visuali OLED immersive e funzionalità intelligenti che ottimizzano i flussi di lavoro creativi. I modelli Yoga Pro 7a (15”, 11) e IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11) ampliano il portafoglio di laptop abilitati all’AI di Lenovo, con un equilibrio ideale tra performance e portabilità per produttività e content creation.

Nel segmento tablet, Idea Tab Pro Gen 2 introduce esperienze intelligenti per l’apprendimento e la produttività in un form factor versatile, diventando il primo tablet Lenovo a integrare Lenovo Qira.

Nel gaming, Lenovo amplia la gamma con il laptop Legion 7a (15”, 11) e con Legion Tab (8.8”, 5), un tablet da gaming ad alte prestazioni con display 3K e sistema di raffreddamento avanzato.

Verso una Smarter AI for All

Al MWC 2026, Lenovo ribadisce una strategia chiara verso la democratizzazione dell’AI. Combinando l’esplorazione di hardware innovativi con il lancio di Lenovo Qira, Lenovo continua a plasmare un futuro del computing più connesso e intuitivo, in cui sono i sistemi intelligenti ad adattarsi alle persone — e non il contrario.