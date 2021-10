Il cloud di Nebula cresce anche con i firewall ATP di Zyxel

Zyxel Networks ha annunciato che la sua serie di firewall Advanced Threat Protection (ATP) di fascia alta supporterà ora la gestione centralizzata cloud con ulteriori aggiornamenti di funzionalità progettati per supportare le PMI e gli MSP attraverso Nebula Cloud Networking mentre il lavoro ibrido diventa la norma.

La gestione della rete di sicurezza può essere complicata e richiedere molto tempo, con più sistemi e siti da tenere sotto controllo, la crescente sfida di gestire reti e utenti distribuite per supportare modelli di lavoro ibridi flessibili ha messo sotto pressione i responsabili IT e i VAR. Oltre a questo, i criminali informatici hanno visto questa nuova era di connettività remota e reti distribuite come un’opportunità e ne stanno approfittando pienamente, dato che ora la superficie di attacco sui cui agire si è notevolmente ampliata.

Mentre un recente sondaggio ha rilevato che l’88% dei proprietari di piccole imprese intervistati ritengono che le loro organizzazioni siano vulnerabili a un attacco informatico, molte PMI non sono in grado di permettersi una soluzione IT completa e di livello enterprise, o hanno risorse limitate da dedicare alla cybersecurity.

Sicurezza robusta ma semplice con i firewall ATP di Zyxel

Per combattere questa sfida, Zyxel ha rilasciato un aggiornamento del firmware per il suo firewall ATP di fascia alta, aggiungendo funzioni avanzate di sicurezza di rete alla famiglia Nebula, gestita centralmente e basata sul cloud. Sandboxing e filtri di reputazione rendono facile per le imprese proteggere le sedi centrali o gli uffici secondari. L’aggiunta di ATP alla famiglia Nebula porta anche la difesa collaborativa e le capacità di risposta a un livello più alto, sfruttando un database in cloud in continua crescita che già copre miliardi di firme di malware. ATP aiuta anche a proteggere le reti e i dati dalle minacce informatiche avanzate come gli attacchi zero-day che non possono venire rilevati delle soluzioni di sicurezza convenzionali. ATP si unisce a USG FLEX nella crescente gamma di soluzioni firewall con compatibilità Nebula. ATP è spesso usato come soluzione per la sede centrale o per i grandi uffici, mentre USG FLEX è spesso usato per uffici più piccoli o nelle filiali.

Controllo completo e politiche coerenti

Per supportare il lavoro remoto sicuro, gli amministratori di rete possono anche sfruttare le nuove caratteristiche chiave in Nebula Control Center per fornire facilmente e direttamente il client VPN Zyxel SecuExtender. SecuExtender può essere installato sugli endpoint, compresi i desktop o i laptop, per fornire l’autenticazione a due fattori e la protezione delle VPN per chi lavora a casa o lontano dall’ufficio. Aggiungendo SecuExtender a Nebula, gli amministratori di rete possono ora gestire centralmente la sicurezza di tutti gli endpoint, garantendo che siano sottoposti alla stessa politica di sicurezza, indipendentemente dalla posizione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gordon Yang, presidente di Zyxel Networks: «Questi ultimi aggiornamenti di Nebula mettono a disposizione dei clienti un portafoglio di oltre 60 prodotti diversi che possono essere gestiti tutti insieme sotto un’unica piattaforma di gestione della rete basata sul cloud. Questo fornisce alle PMI una ricchezza di opzioni per aiutarle a soddisfare esigenze specifiche e molteplici scenari. Con il panorama della rete che è cambiato così tanto negli ultimi 18 mesi, abbiamo continuato ad evolvere le nostre offerte per le PMI e gli MSP per garantire che possano tenere il passo mentre implementano la sicurezza e affrontano nuove sfide di gestione della rete».

Nebula è la più completa soluzione di gestione della rete basata sul cloud per le PMI. Ulteriori prodotti vengono continuamente aggiunti all’offerta di Nebula per mantenerla all’avanguardia sul mercato. Oltre ad ATP, il firewall USG20-VPN è ora anche compatibile con Nebula con un aggiornamento del firmware. I modelli di access point WiFi 6 NWA50AX e NWA55AXE, che verranno lanciati a breve, saranno compatibili con Nebula fin dal giorno in cui verranno resi disponibili.