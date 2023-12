Il supporto da Scrivania Doppio Monitor di Manhattan migliora la produttività

Una scrivania ordinata è più di una semplice estetica; è un potente strumento per aumentare la produttività e migliorare l’efficienza del lavoro. Troppo spesso sottovalutata, una postazione di lavoro organizzata può avere un impatto significativo sulla nostra capacità di concentrarci, ridurre lo stress e svolgere le attività quotidiane con maggiore facilità. Il Supporto da Scrivania Doppio Monitor di Manhattan è stato progettato per fornire massima efficienza e comfort durante le attività di svago o lavorative davanti agli schermi del computer. Offre caratteristiche innovative e vantaggi che lo rendono uno strumento essenziale per migliorare produttività e comodità durante le lunghe ore di permanenza davanti allo schermo.

Il sistema di regolazione con molla a gas consente un movimento fluido e senza sforzo dei monitor. Permette di regolare facilmente l’altezza e l’inclinazione degli stessi per trovare la posizione di lavoro ideale, riducendo così l’affaticamento degli occhi, del collo e della schiena.

Il supporto di Manhattan è compatibile con monitor di dimensioni comprese tra 17″ e 32″, per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun utente. Questa flessibilità consente di utilizzare monitor di diverse dimensioni, adattandosi alle preferenze personali o alle esigenze professionali. L’estensione completa del braccio è in grado di raggiungere 492 mm e mantiene fino 9 kg per ogni schermo.

I professionisti che lavorano con applicazioni complesse o che necessitano di monitorare diverse attività contemporaneamente, hanno la costante necessità della doppia visualizzazione tenendo anche in considerazione l’aumento della complessità delle attività che vengono svolte al computer. La possibilità di agganciare due monitor contemporaneamente con un solo accessorio, grazie al braccio doppio, è uno dei principali vantaggi di questo prodotto.

Il supporto di Manhattan è dotato di una docking station 8-in-1 integrata, con una molteplicità di porte per collegare dispositivi come laptop, telefoni cellulari, tablet e altri accessori. Le porte in dotazione nella docking station alla base sono: due HDMI femmina, una RJ45 10/100/1000 Mbps, femmina, tre USB-A 9 femmina, due USB-C (una porta upstream per collegare laptop, una per Power Delivery), femmina.

L’istallazione è estremamente facile e può avvenire sia tramite morsetto da tavolo che tramite vite passante. La regolazione del peso può essere centrata al meglio grazie all’indicatore di tensione della molla integrato nel sostegno, il sistema di gestione cavi è integrato.

In un tempo in cui lo smart working e l’organizzazione della propria postazione di lavoro sono diventati sempre più importanti, investire in un supporto di alta qualità come quello di Manhattan è una prerogativa per aumentare la produttività e migliorare il proprio benessere generale.