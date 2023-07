Illuminazione di emergenza: ci pensa Eaton

Eaton ha sviluppato in collaborazione con DIALux un nuovo tool di selezione e calcolo per l’illuminazione di emergenza, che rende più facile e veloce la scelta e la configurazione della soluzione più appropriata per ogni progetto.

Il nuovo strumento è facile da utilizzare e offre una guida intuitiva per ogni fase del progetto. Dalla selezione iniziale del prodotto fino alla pianificazione di un’installazione conforme agli standard per qualsiasi edificio.

In base all’utilizzo specifico e alle dimensioni di ogni stanza o corridoio, il configuratore per l’illuminazione di emergenza definisce il numero e il tipo di apparecchi necessari. Ma esegue anche i calcoli delle interdistanze che ne mostrano il corretto posizionamento. Dall’inizio alla fine del processo di progettazione e configurazione, ogni fase risulta semplice e immediata.

Addio ai lunghi tempi di progettazione

Lo strumento di selezione e calcolo di Eaton rivoluziona il processo di progettazione e configurazione dell’illuminazione di emergenza. Questo perché mette insieme le complesse informazioni tradizionalmente disponibili unicamente su cataloghi online o cartacei, a partire dai quali era poi necessario risalire ai prodotti richiesti eseguendo manualmente i calcoli matematici necessari, avvalendosi di ausili tra cui le tabelle di spaziatura. L’intero processo, compreso il posizionamento preciso dell’illuminazione di emergenza e la progettazione di un piano di installazione, richiedeva quindi tempistiche lunghe.

Ora, il nuovo strumento svolge gran parte di questo lavoro, raccogliendo in un’unica applicazione software informazioni preziose, come i dettagli dei prodotti, i consigli degli esperti sulla configurazione e gli strumenti di calcolo. I professionisti del settore che progettano e installano l’illuminazione di emergenza hanno quindi a disposizione tutte le informazioni necessarie, facilmente accessibili attraverso un’unica piattaforma che semplifica l’ideazione e l’implementazione dell’installazione più adatta.

Un tool innovativo per l’illuminazione di emergenza

“Lo strumento di selezione e calcolo per l’illuminazione di emergenza di Eaton semplifica notevolmente la progettazione dei nuovi impianti, consentendo ai progettisti di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno direttamente da un’unica piattaforma e da qualsiasi device. Siamo da sempre attenti alle esigenze dei professionisti: il nostro obiettivo è supportarli al meglio, non solo con prodotti di qualità, ma anche con tool innovativi pensati per facilitare davvero il lavoro quotidiano” commenta Alessio Peron, Field Product Manager Emergency Lighting & Fire.

Compatibile con computer portatili, tablet o smartphone, questo nuovo software fornisce un’assistenza ad hoc durante l’intero processo di sviluppo di una soluzione per l’illuminazione di emergenza, per qualsiasi tipo di edificio. Consulenti, progettisti, programmatori, installatori e grossisti di materiale elettrico potranno contare sul supporto di un tool che consentirà loro di risparmiare tempo, aiutandoli a identificare i prodotti e i metodi corretti da impiegare per i diversi progetti, senza che sia necessario consultare fonti multiple.