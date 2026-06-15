Keenetic Stellar 6: debutta il primo access point outdoor del brand

Gli access point outdoor non sono più dispositivi di nicchia, pensati solo per coprire aree periferiche o risolvere problemi di segnale. La domanda di connettività esterna sta crescendo insieme alla trasformazione degli spazi di lavoro in diversi ambiti, dall’hospitality alla logistica. Secondo le stime di Verified Market Reports, il mercato globale degli outdoor wireless access point valeva circa 2,8 miliardi di dollari nel 2024 ed è previsto in crescita fino a 6,5 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso medio annuo del 9,8%. Trend più costante per quanto riguarda il mercato italiano, dove, secondo i dati Context, la quota di access point outdoor venduta attraverso il canale informatico si conferma negli ultimi due anni in un range compreso tra il 15% e il 17% del totale. L’indicazione è chiara: la rete sta uscendo dagli edifici perché sempre più attività, servizi e dispositivi si muovono anche fuori. In questo contesto Keenetic amplia la gamma di prodotti e lancia Stellar 6, il suo primo access point Wi-Fi 6 AX3000 per ambienti esterni (ma anche interni), con protezione IP65, funzionamento da -40°C a +65°C, e installazione versatile a parete o su palo. Una soluzione che non vuole solo “portare fuori il Wi-Fi”, ma punta a rendere gli spazi outdoor parte integrante dell’infrastruttura digitale di aziende, hotel, campus, strutture ricettive e diversi altri ambienti produttivi.

Scenario

L’ufficio contemporaneo non si misura più soltanto in metri quadri interni. Terrazze, cortili, aree comuni, parcheggi, piazzali, spazi produttivi esterni e ambienti outdoor stanno diventando parte dell’esperienza lavorativa, ricettiva e operativa. Ma perché questi luoghi siano davvero utilizzabili, non basta renderli accessibili o attrezzarli: devono essere connessi con la stessa continuità, sicurezza e affidabilità degli ambienti indoor. Il tema è ancora più rilevante in una fase in cui l’utilizzo degli uffici in Europa torna a crescere. Secondo la European Office Occupier Sentiment Survey 2024 di CBRE, il 61% delle aziende europee registra un tasso medio di occupazione degli uffici compreso tra il 41% e l’80%, rispetto al 48% dell’anno precedente; quasi un terzo prevede inoltre un ulteriore aumento della presenza in sede. In parallelo, la workplace effectiveness diventa una priorità e ogni datore di lavoro è chiamato non solo a gestire lo spazio, ma a renderlo più utile e flessibile. Gli spazi esterni non sono più superfici accessorie e possono diventare zone operative. Chiaramente la condizione abilitante è una rete progettata per funzionare anche fuori: stabile, resistente, gestibile e sicura.

Keenetic Stellar 6 nel dettaglio

Questo dispositivo risponde all’esigenza di portare all’esterno una rete con caratteristiche pensate per contesti professionali e distribuiti. La connettività Wi-Fi 6 AX3000, le antenne esterne omnidirezionali, il supporto a roaming 802.11k/r/v, band steering, rete mesh e gestione locale, remota o cloud consentono di mantenere continuità di connessione anche quando persone e dispositivi si muovono tra ambienti interni ed esterni. La protezione IP65 contro polvere e pioggia, l’operatività da -40°C a +65°C e l’alimentazione Power over Ethernet 802.3at permettono l’installazione in luoghi esposti o complessi, riducendo la necessità di cablaggi elettrici dedicati. La segmentazione tramite VLAN e SSID differenziati consente inoltre di separare traffico aziendale, rete ospiti, dispositivi IoT e applicazioni operative, contribuendo a sicurezza, controllo e stabilità della rete. Con Stellar 6, Keenetic amplia e completa la propria gamma di access point affiancando alle soluzioni indoor, come Orbiter 6, una nuova opzione pienamente integrata nell’ecosistema di rete. Basato sullo stesso KeeneticOS e gestibile attraverso la piattaforma RMM senza costi aggiuntivi, Stellar 6 entra a far parte dei diversi site come un nodo nativo dell’infrastruttura, garantendo continuità nella configurazione, nel monitoraggio e nella gestione centralizzata dell’intera rete. Il valore di Stellar 6 non è quindi nella sola copertura. È nella capacità di rendere utilizzabili spazi che spesso esistono già, ma non sono ancora pienamente integrati nell’esperienza digitale.

“Il tema non è semplicemente portare il Wi-Fi oltre le pareti. Oggi gli spazi esterni possono generare valore solo se sono progettati come ambienti connessi, sicuri e continui. Con Stellar 6 Keenetic risponde a questa esigenza. – Dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia – Una terrazza può diventare uno spazio di lavoro; un dehors o un rooftop possono migliorare l’esperienza dell’ospite; un parcheggio o un piazzale possono ospitare videosorveglianza, terminali mobili, sensori e controllo accessi; un campus o una struttura distribuita possono garantire continuità di rete anche fuori dall’edificio principale. Gli esempi che si possono fare sono davvero tanti, ma il punto fondamentale è che la rete diventa ciò che trasforma uno spazio fisico in uno spazio realmente utilizzabile.”