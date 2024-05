La gamma i-Series di Konica Minolta si rinnova con nuove stampanti

Konica Minolta Business Solutions Italia presenta i successori delle sue pluripremiate MFP (stampanti multifunzione) e SFP (stampanti a funzione singola) della serie bizhub i-Series. La vasta nuova gamma di 21 dispositivi (sette a colori A3, cinque a colori A4, sei in bianco e nero A3 e tre in bianco e nero A4), include caratteristiche e funzionalità che pongono l’aumentata necessità di sicurezza e facilità d’uso nell’ambiente di lavoro moderno al centro dell’attenzione.

Konica Minolta, specialista nel settore dell’office printing, lancia sul mercato le nuove i-Series che mirano ad apportare una sicurezza potenziata e una maggiore facilità d’uso nell’ambiente di lavoro moderno.

La prima generazione di i-Series ha ridefinito il concetto di dispositivo d’ufficio, posizionandosi al centro di un mondo sempre più connesso e adattandosi con flessibilità alle mutevoli esigenze dell’ambiente di lavoro moderno. Oggi, la nuova generazione di i-Series rafforza questa visione, accelerando ulteriormente il cambiamento.

Semplicità d’uso migliorata

Ogni nuovo modello della serie bizhub i-Series di Konica Minolta ha un’interfaccia utente migliorata e ancora più intuitiva. Le applicazioni possono ora essere raggruppate in cartelle per tema o per frequenza di utilizzo, questo semplicemente con la funzione Drag & Drop, in modo analogo agli smartphone. Tutto questo facilita un accesso rapido, specialmente quando ci sono molte applicazioni. Inoltre, le funzioni più utili ed utilizzate, che in precedenza dovevano essere installate tramite il MarketPlace, sono ora preinstallate di serie, aumentando così la comodità per l’utente.

I nuovi modelli di Konica Minolta semplificano anche il processo di accesso per i clienti che utilizzano Microsoft Azure (Microsoft Entra ID) o Google Workspace e offrono la possibilità di connettersi ai propri file o cartelle tramite l’uso della firma singola (SSO).

La possibilità di aggiungere quattro vassoi o un massimo di tre vassoi opzionali per i dispositivi A4, aumenta la capacità di carta, garantendo che possano essere elaborati più tipi di supporti diversi in un’unica stampa e riducendo la frequenza con cui è necessario rifornire i supporti. Allo stesso tempo, la funzione “Rilevamento automatico del supporto” disponibile opzionalmente per i dispositivi A3 (ad eccezione di bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i e bizhub C751i per i quali è standard), è stata migliorata. Il rilevamento si basa su sensori, sia ultrasuoni (per le buste) che ottici (basati sulla quantità di luce trasmessa e riflessa). Ciò consente al dispositivo di rilevare automaticamente il tipo di carta (normale, sottile, spessa, busta, riciclata, patinata, indice e colorata) che viene stampata, garantendo un’alimentazione regolare della carta.

“Continuiamo a ripensare al modo in cui i dispositivi multifunzione supportano l’ufficio digitale per le aziende, pertanto, le nuove i-Series sono ancora più smart. La nuova serie è ancora più intuitiva e semplice da usare, adattandosi facilmente alle specifiche esigenze di qualsiasi luogo di lavoro, e dotata di funzionalità di sicurezza avanzate che consentono agli utenti di lavorare ancora più tranquilli, sapendo che le loro informazioni sono protette”, ha commentato Olaf Lorenz, Direttore generale, Divisione marketing internazionale presso Konica Minolta Business Solutions Europe (nella foto a sinistra).

Sicurezza potenziata

Secondo l’ultimo rapporto Quocirca ‘Il panorama della sicurezza della stampa, 2023’, solo l’11% delle organizzazioni tra i 250 e 499 dipendenti e il 27% tra i 500 e i 999 dipendenti ha completa fiducia nella sicurezza della propria infrastruttura di stampa. La nuova serie bizhub i-Series di Konica Minolta risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza della stampa con un nuovo aggiornamento firmware avanzato che offre una protezione ancora maggiore contro le attività dannose e offre una maggiore visibilità su argomenti legati alla sicurezza in tutta l’organizzazione, consentendo a tutti di essere più attenti e reattivi per la sua protezione.

Con la nuova funzione “Rilevamento degli attacchi di autenticazione”, è ora possibile bloccare i tentativi non autorizzati derivanti da attacchi brute force, che tentano di craccare password e altri dati di accesso o per infiltrarsi nei dispositivi dall’esterno. Gli attacchi brute force sono una tecnica spesso frequentemente usata dai criminali informatici e sono stati segnalati in crescita (+160% ogni anno). Nel caso si verifichi un tentativo di accesso con la nuova funzione attiva, l’amministratore IT viene informato immediatamente e può intraprendere le azioni appropriate.

Quando le organizzazioni scelgono la protezione BitDefender, vengono aggiunti ulteriori livelli di sicurezza per diversi gruppi target. BitDefender è un software antivirus avanzato che impedisce la diffusione di malware ad altri dispositivi in rete e assicura che la MFP non diventi una porta d’accesso per l’accesso alle informazioni aziendali. In caso di rilevamento di minacce, l’antivirus si assicura che l’amministratore IT venga immediatamente avvisato con informazioni dettagliate sul tipo e l’origine della minaccia, mentre gli utenti finali possono vedere lo stato aggiornato dei rilevamenti tramite la schermata iniziale.

Maggiore attenzione alla Sostenibilità

I prodotti office di Konica Minolta sono progettati con una serie di funzionalità e caratteristiche volte a promuovere la sostenibilità ambientale e a ridurre l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del dispositivo. I dispositivi integrati con strumenti che consentono di monitorare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, contribuendo a ridurre gli sprechi di carta e consumabili. Inoltre, le soluzioni di digitalizzazione dei processi trasformano i processi cartacei in workflow totalmente digitali, riducendo notevolmente l’impatto sull’ambiente.

Dal punto di vista dei materiali, Konica Minolta produce toner con un componente di biomasse e utilizza oltre il 75% di componenti plastiche di rivestimento provenienti da materiale riciclato, riducendo così il consumo di risorse vergini e l’emissione di rifiuti. I dispositivi sono dotati di opzioni per il risparmio energetico e la filtrazione delle nanoparticelle ultrafini, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria circostante.

Konica Minolta è riconosciuta tra i 100 global leader per la sostenibilità, confermata dal suo posizionamento nel Dow Jones Sustainability World Index e dal prestigioso premio EcoVadis Platinum. Il progetto Eco Vision, con l’obiettivo ambizioso di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2030, testimonia l’impegno tangibile dell’azienda verso la sostenibilità, evidenziato anche attraverso i suoi dispositivi office.

“Il futuro delle soluzioni per l’ufficio si prospetta sempre più orientato verso l’integrazione, l’automazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali. Konica Minolta Italia è determinata ad essere un pioniere in questa trasformazione, continuando a sviluppare soluzioni innovative che consentano alle aziende di essere più efficienti, competitive, sicure e sostenibili.

Questo approccio orientato al cliente e alla sostenibilità garantisce che Konica Minolta Italia continui a essere un partner fidato per le aziende italiane, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di business in un ambiente sempre più digitale, competitivo e rispettoso dell’ambiente.

L’integrazione delle soluzioni cloud, l’adozione di strumenti di automazione e l’implementazione di misure di sicurezza avanzate saranno pilastri fondamentali delle future offerte di Konica Minolta Italia”, ha dichiarato Luca Dongiovanni, Product Manager Office Solutions Italia.

I nuovi dispositivi della serie bizhub i-Series sono:

A3 a colori: bizhub C251i, bizhub C301i, bizhub C361i, bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i, bizhub C751i;

A3 in bianco e nero: bizhub 301i, bizhub 361i, bizhub 451i, bizhub 551i, bizhub 651i, bizhub 751i;

A4 a colori: bizhub C3301i, bizhub C3321i, bizhub C3351i, bizhub C4001i, bizhub C4051i;

A4 in bianco e nero: bizhub 4051i, bizhub 4701i, bizhub 4751i.