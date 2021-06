Avaya e RingCentral hanno annunciato un’ampia gamma di nuove funzionalità per la soluzione Avaya Cloud Office by RingCentral Unified Communications as a Service (UCaaS).

Tra le novità, spiccano alcuni aggiornamenti specifici sviluppati da Avaya che facilitano la migrazione e offrono funzionalità video che estendono la capacità dei clienti di connettersi attraverso qualsiasi dispositivo e ambiente di lavoro.

Lo scorso anno si è registrata una crescita significativa nell’adozione di applicazioni di unified communications basate sul cloud e una recente ricerca mostra che il 55% delle aziende utilizzerà soluzioni UCaaS entro la fine del 2021. In aggiunta, oltre l’87% delle aziende prevede di continuare a supportare il lavoro remoto nel 2021 e oltre. Diventa quindi fondamentale per queste imprese dotarsi di soluzioni di comunicazione che siano in grado di supportare il lavoro da luoghi diversi e su più dispositivi.

Avaya Cloud Office è disponibile in 13 Paesi e consente ad aziende e organizzazioni di qualsiasi dimensione e che operano in diversi segmenti di mercato di trasformare digitalmente le comunicazioni tra e con i dipendenti. Avaya Cloud Office recentemente ha ottenuto il MeritStar Award assegnato da Metrigy, classificandosi al secondo posto tra tutti vendor esaminati in termini di apprezzamento da parte dei clienti e posizionandosi davanti a Microsoft, Zoom e altre importanti aziende.

Le nuove funzionalità di Avaya Cloud Office

Quanto annunciato da Avaya offre ai clienti benefici in tre diverse aree:

Facile migrazione alle comunicazioni in cloud

(Visual voicemail) – Una vera e propria segreteria telefonica del futuro che consente di navigare tra i messaggi vocali sullo schermo del telefono fisso, visualizzare le trascrizioni o ascoltare i messaggi ed eseguire una serie di operazioni come cancellare, inoltrare e richiamare, usando i tasti del telefono fisso.

Bridged Call Appearance – Permette a un numero primario di apparire su più telefoni, in modo che i delegati possano agire per conto del proprietario del numero di telefono per chiamare, mettere in attesa, chiamare un altro utente all’interno del gruppo, condividere una linea o partecipare alle call.

Park & Page – Semplicemente premendo un tasto è possibile richiamare una pagina per un gruppo definito di utenti e abilitare un softkey “Rispondi” per uno dei membri.

Group Call Pickup – Consente a qualsiasi membro di un gruppo designato di essere avvisato quando un altro utente del gruppo riceve una chiamata in arrivo e di poter rispondere se il destinatario non fosse disponibile, premendo il tasto di risposta sul proprio telefono.

Nuove modalità di connessione video

Avaya Cloud Office Rooms – Insieme ad Avaya Collaboration Unit, Avaya Cloud Office trasforma qualsiasi spazio di lavoro in una sala conferenze. Si adatta a diverse tipologie di spazio, dalla casa all’ufficio, dalle huddle room alle grandi sale riunioni. Inoltre, grazie all’utilizzo del doppio display, è la soluzione perfetta per riunire tutti, ovunque essi siano.

Avaya Vantage – La gamma di dispositivi intelligenti Avaya Vantage offre nuove opzioni audio e video di alta qualità sempre attive per Avaya Cloud Office, così come l’accesso one-touch alle app preferite e strumenti di Intelligenza Artificiale che aumentano la produttività tra cui Amazon Alexa.

Plug and Play USB devices – Avaya offre telecamere USB aggiuntive, strumenti di audioconferenza e una docking station per aiutare gli utenti a collegare tutti i dispositivi, compresi lo schermo e il laptop, mentre si esegue Avaya Cloud Office.

Estensione geografica

Disponibilità del pacchetto Essential in Unione Europea– Avaya Cloud Office è disponibile con quattro diversi livelli di licenze: Essential, Standard, Premium e Ultimate. Essential è attualmente disponibile nei seguenti paesi UE: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Data residency predefinita – Per facilitare la conformità ai requisiti legati alla data residency in alcuni mercati, i dati dei clienti di Avaya Cloud Office negli Stati Uniti, Canada, Germania e Regno Unito vengono archiviati di default, senza necessità di Opt-In.

Nuovi mercati – le licenze Global Office sono disponibili in oltre quaranta paesi tra cui Grecia, Slovenia, Estonia e Sud Africa. In pratica, grazie alle licenze Global Office, le aziende presenti nei tredici mercati coperti attualmente da Avaya Cloud Office possono sottoscrivere nuove licenze per il personale che opera da paesi diversi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dennis Kozak, Avaya SVP, Global Channel Saless: «Invece di “tornare al lavoro”, i dipendenti lavoreranno in un modo nuovo utilizzando le comunicazioni basate sul cloud come parte integrante di un ambiente di lavoro digitale e di un modello di lavoro ibrido. Da parte nostra, stiamo migliorando ulteriormente Avaya Cloud Office per soddisfare le loro esigenze. Stiamo rendendo più facile per le aziende migrare al cloud e offriamo nuove e diverse modalità per connettersi e comunicare a casa e in ufficio e tra più dispositivi, fornendo la flessibilità e l’agilità che consentono di realizzare ambienti di lavoro ibridi di successo».

Per Maurizio Lavagna, Managing Director South Europe di Westcon: «In qualità di Distributore a valore aggiunto per Avaya, siamo entusiasti delle nuove funzionalità disponibili con Avaya Cloud Office. Integrando le feature specifiche sviluppate da Avaya per questa offerta UCaaS, Avaya e RingCentral sono in grado di offrire una soluzione best-in-class che consente alle imprese di ogni dimensione di migrare al cloud continuando a comunicare in modo efficiente e senza stravolgere le proprie procedure – il tutto grazie a strumenti di collaborazione di alto livello disponibili per i nostri agenti e rivenditori».

Avaya Cloud Office nel 2020 ha ottenuto l’Unified Communications Excellence Award ed è stata premiata con il Communications Solution of the Year Award per aver messo in grado le aziende di valorizzare le comunicazioni cloud e trasformare digitalmente la propria forza lavoro. Inoltre, Digital.com ha selezionato Avaya Cloud Office tra i Best Business Phone Services of 2021 per le funzioni di chiamata e riunione, nonché per i piani di servizio, il modello di gestione delle apparecchiature a basso costo, il trunking SIP e il servizio di assistenza completo. Il sito di review online ha anche incluso la soluzione Avaya tra i Best VOIP Phone Services Of 2020 per la varietà di funzionalità disponibili in cloud.

Secondo Irwin Lazar, Presidente e Principal Analyst di Metrigy: «Il tasso di adozione di soluzioni UCaaS continua a crescere rapidamente, sono il 47% le aziende che le utilizzano e quasi il 40% delle imprese che ancora dispongono di sistemi telefonici on-premise stanno valutando o pianificando di adottare una soluzione UCaaS entro la fine del 2021. Le nuove funzionalità di Avaya Cloud Office renderanno più facile per le aziende ottenere i benefici delle comunicazioni basate sul cloud, abilitando il supporto per le funzionalità di gestione delle chiamate e integrando nuove funzionalità per ottimizzare la messaggistica vocale».