LG ONE:QUICK per condividere i contenuti

LG Electronics (LG) lancia LG One:Quick, la gamma rivoluzionaria di soluzioni tecnologiche per il lavoro da remoto che modifica il modo in cui persone e i team di lavoro comunicano tra loro.

La gamma LG One:Quick è composta da One:Quick Works (modello 55CT5WJ), One:Quick Flex (modello 43HT3WJ) e One:Quick Share (modello SC-00DA).

One:Quick Works è un display 4K UHD da 55 pollici per videoconferenze oltre che uno strumento di produttività a tutto tondo adatto ad un’ampia varietà di ambienti di lavoro come le sale conferenza. One:Quick Flex, invece, è un display touchscreen 4K UHD da 43 pollici progettato con un supporto mobile in grado di adattarsi a diversi scenari di utilizzo. Entrambi i modelli sono basati sulla piattaforma Windows e sono compatibili con una vasta libreria di applicazioni di videoconferenza e strumenti di collaborazione. Grazie a One:Quick Share*, invece, gli utenti possono collegare facilmente i loro computer portatili in modalità wireless ai prodotti di digital signage LG compatibili.

One:Quick Works offre un livello di produttività superiore

Ideale per qualsiasi spazio dedicato a riunioni e conferenze, LG One:Quick Works offre una comunicazione interattiva senza interruzioni per riunioni fluide e produttive. Vincitore del Red Dot Award 2021 e dell’iF Design Award 2021, questa soluzione all-in-one è dotata di un PC Windows integrato, una fotocamera 4K UHD, un microfono, un altoparlante e una lavagna digitale. Questo display integra One:Quick Remote Meeting, la soluzione di videoconferenza di LG, ma consente di installare facilmente tutte le app più popolari di videoconferenza e collaborazione come Teams, Webex e Zoom. Il microfono high-gain è in grado di catturare le singole voci fino a sei metri di distanza e limitare al minimo il rumore di fondo, mentre la fotocamera con risoluzione 3.840 x 2.160 traccia e mette a fuoco automaticamente l’utente che sta parlando. Sia la telecamera che il microfono possono essere facilmente disabilitati nel caso si necessiti di privacy.

One:Quick Works offre anche funzioni di gestione e controllo facili da usare come l’applicazione di videoconferenza One:Quick Remote Meeting di LG già integrata e gratuita per i primi 6 mesi. Questa soluzione è perfetta per condividere documenti in vari formati, eseguire disegni interattivi in tempo reale e rilevare automaticamente l’utente che sta parlando dall’altra parte.

One:Quick Flex offre massima versatilità

LG One:Quick Flex è stato progettato per riunioni di piccoli gruppi, one-on-one e presentazioni di gruppo, ma è perfetta anche in tutti quei contesti in cui le persone necessitino di lavorare, imparare o comunicare con altri utenti da remoto come ospedali, scuole e abitazioni private. Questa soluzione, infatti, è dotata di una videocamera che cattura un ampio campo visivo di 88 gradi, un display che consente una rotazione sia in orizzontale che verticale e di una modalità split-view per facilitare il multitasking. Inoltre, è dotata di microfono, fotocamera, interfaccia intuitiva, supporto completo della penna touch e funzionalità di una lavagna. One:Quick Flex può essere montato su un supporto mobile per rendere comodo lo spostamento da una stanza all’altra in caso di necessità.

One:Quick Share per la condivisione wireless dello schermo

LG One:Quick Share permette agli utenti di condividere facilmente lo schermo del laptop con i modelli di digital signage LG compatibili. Dopo aver effettuato un semplice processo di connessione è possibile condividere lo schermo del PC semplicemente premendo il pulsante sul dispositivo USB One:Quick Share. La condivisione dello schermo può avvenire su ben 4 display contemporaneamente e il controllo delle impostazioni come volume, modalità di immagine e luminosità dello schermo, può essere facilmente gestito senza bisogno di un telecomando.

“Come leader di mercato nello sviluppo di soluzioni per le aziende, LG si impegna costantemente a fornire prodotti progettati con cura e tecnologicamente avanzati per rendere il lavoro più produttivo”, ha dichiarato Paik Ki-mun senior vice president e head of the Information Display business unit di LG Electronics Business Solutions Company. “La nostra nuova serie One:Quick nasce dalle moderne esigenze del lavoro che ci hanno costretti a pensare fuori dagli schemi per fornire ai nostri clienti nuovi modi per interagire e rimanere produttivi.”

L’ultima gamma di display avanzati di LG è stata progettata per offrire un’esperienza intuitiva che migliora la produttività e la collaborazione e per portare la comunicazione in ufficio ad un livello completamente nuovo in termini di semplicità e convenienza. La serie One:Quick di LG sarà disponibile a partire da questo mese in Corea e a seguire nei mercati chiave come Nord America, Europa e Asia.