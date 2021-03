Il nuovo videoproiettore della gamma LightScene per il digital signage offre esperienze visive perfette per retail e hospitality

Si chiama LightScene EV-110 e sarà disponibile a partire da questa estate il modello laser 3LCD progettato da Epson per la creazione di esperienze visive e digital signage destinate ad attrazioni turistiche, musei, gallerie e ambienti retail.

Il nuovo modello LightScene EV-110, realizzato per i rivenditori attenti al design, è pensato per chi desidera migliorare l’esperienza di acquisto in store con la creazione di straordinarie immagini esperienziali.

Questo elegante videoproiettore laser da 2.200 lumen offre agli utenti ampie funzionalità di signage e messaggistica, oltre alla possibilità di creare immagini senza bordi, effetti di illuminazione filtrati, mappatura di oggetti 3D ed Edge Blending, rendendo le cornici, i telai e le grandi scatole nere degli schermi piatti un ricordo del passato.

I videoproiettori della gamma LightScene consentono agli operatori del settore hospitality di offrire ai clienti esperienze di intrattenimento più coinvolgenti utilizzando insegne creative senza bordi e immagini con testi e informazioni, ai musei e alle gallerie di proiettare arte digitale o contenuti artistici, di migliorare le mostre o creare ambienti esperienziali che sorprenderanno e delizieranno i visitatori.

LightScene promuove il coinvolgimento dei visitatori e del marchio

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia: «La gamma LightScene ha cambiato il modo in cui il mondo vede la proiezione, portando su larga scala negli ambienti retail/hospitality e nelle attrazioni turistiche di tutti i giorni le applicazioni esperienziali che un tempo erano visibili solo in spazi immersivi. I nostri clienti non vogliono essere vincolati dai limiti dei display a schermo piatto, ma chiedono prodotti come l’EV-110 per creare un’esperienza cliente innovativa, che promuova il coinvolgimento dei visitatori e del marchio. Offrendo contenuti creativi, senza bordi e basati su sensori, insieme a un prodotto che si integra nell’ambiente, è più facile realizzare immagini sorprendenti ed entusiasmanti per migliorare ulteriormente il modo in cui la clientela interagisce con marchi e prodotti».

I modelli più recenti offrono una gamma di funzionalità nuove, tra cui la funzione GPI, che rende possibile realizzare agevolmente diverse situazioni interattive basate su sensori. I videoproiettori LightScene sono stati progettati per semplificare l’installazione grazie a specifiche caratteristiche, tra cui: ottica wide con zoom motorizzato; correzione della geometria per garantire che la proiezione abbia l’aspetto desiderato; design che permette l’installazione a soffitto, a pavimento, a parete oppure il fissaggio a un sistema di illuminazione a binario.

EV-110 è disponibile in bianco o in nero e ha un design compatto per ridurre al minimo il rumore visivo e adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente; inoltre, è dotato di un lettore multimediale integrato per la riproduzione di contenuti senza che sia necessario collegare dei cavi, nonché di connettività Wi-Fi e LAN per la creazione e la gestione di contenuti live utilizzando l’app Epson Creative Projection e il software Epson Projector Content Manager, che si uniscono per fornire una soluzione completa per la gestione e per la creazione di contenuti personalizzati. Non solo: integrare questo videoproiettore nell’infrastruttura CMS esistente è facile grazie alla semplicità della connettività HDMI.