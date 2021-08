Logitech lancia gli auricolari wireless pensati per il business

Logitech aiuta i professionisti a essere chiari, sicuri e connessi per la prossima fase del lavoro ibrido grazie al lancio dei suoi auricolari ZoneTrue Wireless e ZoneWired Earbuds i primi a essere certificati da tutte e tre le principali piattaforme di videoconferenza cloud – Google Meet, Microsoft Teams e Zoom Video Communications.

Mentre molti luoghi di lavoro si stanno orientando verso ambienti di lavoro ibridi, essere connessi non è mai stato così importante per i dipendenti che si uniscono a video riunioni e collaborano da luoghi differenti.

Gli auricolari Logitech Zone True Wireless, combinando la forma e la vestibilità che gli utenti amano con l’audio potente di cui i professionisti hanno bisogno, migliorano le videochiamate.

Dotati di un microfono premium con cancellazione del rumore e ANC (cancellazione attiva del rumore), gli auricolari Zone True Wireless offrono un audio cristallino a ogni chiamata, indipendentemente dai rumori circostanti. Questo, insieme a un design minimal e moderno, sono il risultato di un prodotto dal look elegante che assicura un suono di alta qualità in video e aiuta gli utenti a rimanere collegati tra di loro.

“Le attuali soluzioni wireless costringono i consumatori a scendere a compromessi tra cuffie tradizionali non esteticamente adatte alle videochiamate, o prestazioni audio non ottimali,” spiega Scott Wharton, General Manager e Vice President, Logitech Video Collaboration. “Grazie agli auricolari Zone True Wireless e Zone Wired, non sarà più necessario scendere a compromessi. Questi auricolari sono stati progettati in modo tale che chiunque li utilizzi abbia un bell’aspetto durante le videochiamate ma che abbia soprattutto un audio di prima qualità, certificato dalle migliori piattaforme video.”

Il Bluetooth, insieme al ricevitore USB, fornisce una connessione stabile tra Zone True Wireless e smartphone o computer, permettendo agli utenti di partecipare senza problemi a video riunioni e telefonate, potendo anche alternare facilmente i due dispositivi – il tutto con una durata della batteria doppia rispetto ai principali dispositivi consumer in commercio.

Queste caratteristiche danno agli utenti la sicurezza che i loro auricolari senza fili siano pronti per qualsiasi riunione video. Inoltre, la certificazione delle principali piattaforme di videoconferenza stabilisce un livello più alto per l’audio rispetto alle principali offerte sul mercato e, per i manager IT, fornisce prestazioni affidabili su più dispositivi all’interno del loro intero ecosistema IT.

Zone True Wireless saranno disponibili in due differenti colori, grafite e rosa. Gli auricolari assicurano estremo comfort, connessione tra i dispositivi e chiarezza in ogni chiamata.

Insieme a Zone True Wireless, Logitech lancerà anche gli auricolari Zone Wired per i professionisti e i team di lavoro che vogliono optare per una soluzione plug-and-play di livello professionale. Gli auricolari Zone Wired permettono agli utenti di connettersi ovunque grazie alle porte USB-C, USB-A e connettori da 3.5mm.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari Logitech Zone True Wireless e Zone Wired saranno disponibili in tutto il mondo a partire dall’autunno 2021 a un prezzo rispettivamente di 329€ and 109€. Gli auricolari Zone True Wireless nella colorazione rosa inizialmente saranno disponibili solamente su Logitech.com/it.