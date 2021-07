Martedì 13 luglio alle ore 10.00, Logitech, azienda svizzera attiva nell’offerta di soluzioni di videocollaborazione di alta qualità e semplicità di utilizzo e adozione, e Pexip, azienda norvegese specializzata in piattaforme di videoconferencing innovative, organizzano il webinar ‘Scopri il vantaggio di una soluzione completa, semplice e sicura’ per raccontare l’evoluzione delle riunioni e le soluzioni di Logitech e Pexip dotate del software per videoconferenze Pexip Room completamente integrato e adatto a qualsiasi ambiente (ISCRIVITI QUI).

Durante il webinar, le due aziende partner si confronteranno sui fattori di successo per le nuove modalità di lavoro che il mondo sta affrontando, sulla sicurezza e interoperabilità per la videocomunicazione, sull’esperienza dell’utente con Pexip Room e Logitech che permettono di avere riunioni più naturali con video HD e AI, e sulle nuove soluzioni per sale conferenze offerte da Logitech.

Le due società hanno da poco comunicato la loro partnership annunciando l’arrivo sul mercato italiano di Pexip Room, soluzione di videoconferencing che si integra in modo nativo con le soluzioni di videoconferenza di nuova generazione di Logitech per garantire un’esperienza utente end-to-end coerente da qualsiasi luogo. La soluzione di Logitech e Pexip può essere installata in qualsiasi spazio, dalle sale riunioni di piccole dimensioni fino alle sale conferenze.

“Questa nuova partnership recentemente avviata con Pexip punta al raggiungimento di ottimi risultati in termini di offerta di prodotti sempre performanti, all’avanguardia e di facile utilizzo per soddisfare i bisogni e le necessità dei nostri clienti e, senza alcun dubbio, essere riusciti a organizzare questo momento di confronto sarà fondamentale per lavorare in questa direzione. Il mondo del lavoro e delle videoconferenze è in continua evoluzione e noi di Logitech offriamo soluzioni in grado di affrontare ogni tipo di cambiamento” commenta Laura Canova, Marketing Manager di Logitech Video Collaboration Italy.

Per iscriversi al webinar cliccare QUI.