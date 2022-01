Logitech Pen per i Chromebook touch screen

Logitech ha annunciato Logitech Pen, la nuovissima penna stilo K-12 pensata per Chromebook con touch screen, in grado di supportate gli standard Universal Stylus Initiative (USI) e la certificazione Works With Chromebook.

Progettata in collaborazione con studenti ed educatori, Logitech Pen offre un modo nuovo di lavorare e collaborare, con l’obiettivo di incrementare al massimo la produttività. Infatti, numerose ricerche nel settore dell’apprendimento hanno dimostrato che annotare fisicamente gli appunti durante una lezione può fare una differenza significativa, aumentando considerevolmente l’acquisizione di nuove informazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Hermann, Vice President of Mobility and Head of Education Solutions di Logitech: «Studenti e insegnanti utilizzano sempre più spesso Chromebook come strumento didattico quotidiano. È a partire da questo importante dato che abbiamo deciso di sviluppare Logitech Pen, per esprimere il massimo potenziale dei dispostivi tecnologici in classe. Il dispositivo permette infatti di trasformare il modo in cui gli studenti utilizzano i loro Chromebook, rendendoli strumenti essenziali per l’apprendimento attivo. Prendere appunti, annotare e fare schizzi creativi non è mai stato così semplice e intuitivo, aumentando la comprensione e la memorizzazione di nuove informazioni».

Disponibile a partire da aprile al prezzo al pubblico di 74,99 euro, Logitech Pen è dotata di una comoda impugnatura antiscivolo in silicone e di un design dalle dimensioni ottimali per bambini in tutte le fasi dello sviluppo motorio. La punta attiva presenta fino a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, permettendo agli studenti di creare linee e caratteri in modo più chiaro e preciso, rendendo questo dispositivo il compagno ideale per il lavoro in classe, i compiti a casa, gli esami e molto altro ancora.

Logitech Pen pensa anche a tutti gli insegnanti, che potranno così prendere appunti in modo immediato e in tempo reale sui loro Chromebook. Inoltre, è costruita per offrire una protezione di livello estremo contro le cadute fino a quattro metri e la fuoriuscita di liquidi. Anche la ricarica è molto facile: utilizzando un caricabatteria USB-C, studenti ed educatori saranno sempre pronti per nuove lezioni, con fino a 15 giorni di durata della batteria in caso di uso scolastico standard.