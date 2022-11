Maison Margiela Edition per il Galaxy Z Flip4

Samsung Electronics e la casa di alta moda parigina Maison Margiela annunciano la loro prima collaborazione, che ha dato vita al rivoluzionario Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Nello spirito dell’anticonformismo, Samsung e Maison Margiela hanno collaborato per reimmaginare il design dell’ultimo nato della serie Galaxy. Combinando la tecnologia all’avanguardia con l’alta moda, questo Galaxy Z Flip4 limited edition è stato creato per chi vuole celebrare la propria individualità.

Samsung e Maison Margiela, connubio perfetto

Samsung è da sempre in prima linea per creare innovazione in grado di rompere gli schemi e porte sul mercato ciò che a prima vista sembra impossibile; in questo senso sono stati progettati e realizzati gli smartphone pieghevoli. Questa visione innovativa si sposa perfettamente con la filosofia del design di Maison Margiela, che affonda le sue radici nella ribellione, nella provocazione e nel rifiuto delle convenzioni.

Samsung e Maison Margiela hanno unito le forze per presentare un Galaxy Z Flip4 unico nel suo genere. Ogni elemento di questa edizione speciale si concentra sull’originalità e sui valori di Margiela, sia all’interno che all’esterno del dispositivo, valorizzando l’essenza autentica del brand.

Creare un design radicale

Gli elementi dell’iconica filosofia di design di Maison Margiela sono stati estesi con cura a molti aspetti del Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition, dal l’estetica del dispositivo stesso alla user experience, alle cover e alla confezione.

Galaxy Z Flip4 : l’iconico colore bianco di Maison Margiela con finitura opaca è stata “incorporato” nello smartphone con una punta di grigio per creare la tonalità ottimale di bianco. Il design dello smartphone adotta anche la tecnica décortiqué di Maison Margiela, che spoglia un oggetto dei suoi strati esterni per esporne il nucleo, con linee sottili e traslucide che indicano i circuiti interni dello smartphone.

: l’iconico colore bianco di Maison Margiela con finitura opaca è stata “incorporato” nello smartphone con una punta di grigio per creare la tonalità ottimale di bianco. Il design dello smartphone adotta anche la tecnica décortiqué di Maison Margiela, che spoglia un oggetto dei suoi strati esterni per esporne il nucleo, con linee sottili e traslucide che indicano i circuiti interni dello smartphone. UX: per questa edizione speciale è stato realizzato un design UX completamente nuovo, che include le immagini di sfondo e le icone. La scocca è stata progettata con un’avanzata tecnica 3D per riprodurre la texture di una pennellata grezza. Lo smartphone capovolto cattura anche il movimento di scansione di una radiografia, in modo da creare un effetto trasparente.

per questa edizione speciale è stato realizzato un design UX completamente nuovo, che include le immagini di sfondo e le icone. La scocca è stata progettata con un’avanzata tecnica 3D per riprodurre la texture di una pennellata grezza. Lo smartphone capovolto cattura anche il movimento di scansione di una radiografia, in modo da creare un effetto trasparente. Accessori: l’edizione speciale è accompagnata da due iconiche cover. La prima è un’esclusiva cover in pelle che riflette l’iconica tecnica bianchetto della maison, che riporta un oggetto all’essenziale bellezza di una tela bianca e all’emblema dei quattro punti, che simboleggia il concetto di assoluto. La custodia è verniciata per creare una texture unica, come una tela che può cambiare nel tempo. La seconda è una rivisitazione dell’emblematico anello di Maison Margiela, che ne evoca così il DNA.

La confezione è un’opera d’arte in sé, che gioca con il concetto di inversione rivisitato dalla Maison ed espone la superficie ruvida del materiale interno per offrire un packaging dal design mai visto prima.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stephanie Choi, EVP e CMO del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics: «Samsung e Maison Margiela credono entrambe nella rottura delle convenzioni e nella possibilità di celebrare la propria individualità, e questo progetto non fa eccezione. Con questa collaborazione, che combina una tecnologia all’avanguardia e un design unico, desideriamo consentirvi di esprimere la vostra vera personalità e di valorizzare ciò che vi rende unici».

L’esclusivo Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition sarà disponibile in paesi selezionati, tra cui Cina (Hong Kong), Francia e Corea, a partire dall’1 dicembre 2022.