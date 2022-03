Manhattan presenta il nuovo cavo adattatore USB-C HDMI

Manhattan, specialista nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, presenta il nuovo cavo adattatore USB Tipo-C HDMI per collegare agevolmente un dispositivo come smartphone, tablet o computer che dispongono di questa innovativa tecnologia USB-C ad uno schermo, monitor o proiettore HDMI senza richiedere un adattatore aggiuntivo, permettendo una connessione diretta, ordinata e professionale, ideale per l’home office, l’home theater e le piccole superfici di lavoro.

Il cavo, disponibile nelle lunghezze da 1 m (modello IUSBC-HDMI-4-010) e da 2 m (modello IUSBC-HDMI-4-020), è ideale per video e foto e supporta risoluzioni Ultra High-Definition (UHD) fino a 4K 60Hz (3840 x 2160) garantendo immagini ultra nitide e realistiche, senza sfocature o interferenze, con una qualità audio e video eccellenti.

Questo adattatore versatile è compatibile con qualsiasi dispositivo USB-C che supporti la funzionalità DP Alt Mode inclusi smartphone, Apple MacBook, Chromebook, Pixel e tablet e a differenza della maggior parte dei cavi DP Alt Mode che supportano solo 30FPS, è dotato di una Frame Rate fino a 60 FPS ideale per immagini veloci come giochi, corse e molto altro.

Il circuito, compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3, possiede una struttura a doppia schermatura a lamina e treccia in grado di ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, garantendo un segnale stabile di trasmissione e ad alta fedeltà e al contempo una durabilità prolungata nel tempo.

A garantire ulteriore resistenza e durevolezza per un uso intensivo nel tempo sono anche i contatti dorati, resistenti alla corrosione ed alle piegature, ed il rivestimento protettivo dei copriconnettori in alluminio di alta qualità estremamente resistente contro urti o graffi.

Un’altra peculiarità del cavo da USB-C a HDMI è la facilità di funzionamento e installazione, consente infatti una configurazione Plug and Play senza interruzioni e si adatta a qualsiasi sistema operativo, inclusi macOS, Windows, Linux, Chrome e Android, inoltre, essendo alimentato tramite bus, non richiede alimentazione o alimentatori esterni.

Coperto da una garanzia di 3 anni, il cavo firmato Manhattan è la combinazione perfetta tra leggerezza, resistenza e accuratezza del segnale. Piccolo, leggero (pesa appena 50 grammi) e dunque portatile è possibile riporlo facilmente in qualsiasi zaino o borsa ed è un accessorio prezioso per trasmettere il proprio lavoro in modo semplice ed efficace senza ingombranti apparecchiature.