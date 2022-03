Medion (Gruppo Lenovo): notebook per ogni esigenza

MEDION, la multinazionale tedesca di proprietà del Gruppo Lenovo, è il nuovo marchio per ogni esigenza, dalla scuola al lavoro. La forte specializzazione dell’azienda tedesca e la grande qualità dei prodotti sono sempre caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Negli ultimi due anni, i notebook sono diventati fondamentali per ogni famiglia italiana. La DAD e lo smart working richiedono soluzioni performanti a un prezzo competitivo e MEDION propone tre soluzioni per rispondere al meglio alle varie esigenze: MEDION AKOYA E4251, un notebook flessibile con cerniera a 180 gradi ideale come compagno per l’uso quotidiano e il divertimento, MEDION AKOYA E11201 EDUCATIONAL, il notebook ideale per la scuola, compagno imprescindibile dei più giovani e MEDION AKOYA E6247 veloce, potente, sinonimo di maneggevolezza e flessibilità d’uso a casa e in ufficio.

Elegante e sottile: MEDION AKOYA E4251 è il compagno ideale per la vita quotidiana. Il design è studiato per poter utilizzare al meglio il notebook, sia per chi è seduto alla scrivania sia durante il relax sul divano o in viaggio. Con la cerniera a 180 gradi, è possibile utilizzare il notebook in modo particolarmente flessibile e posizionarlo piatto sul tavolo. Ideale se si desidera mostrare immagini a familiari e amici o illustrare una presentazione ai colleghi. L’eccellente qualità dell’immagine e la cornice sottile valorizzano le foto e i film. MEDION E4251 è particolarmente versatile. Con la lunga durata della batteria garantisce eccellenti prestazioni anche per i viaggi più lunghi. Il processore Intel Celeron N4020 è un’ottima combinazione di forza, resistenza e sicurezza. Prestazioni senza compromessi con la massima efficienza.

Il notebook MEDION AKOYA E11201 EDUCATIONAL è completamente attrezzato con tutto il necessario per le lezioni scolastiche e la didattica a distanza. Ciò include una forte potenza di calcolo con un processore Intel Celeron N3450, diversi connettori, tra cui lettore di scheda e una webcam integrata.

MEDION ha pensato a tutto, anche a fornire una potente batteria che garantisce fino a otto ore di lavoro senza interruzione di carica.

Nulla è lasciato al caso, nemmeno le cadute accidentali che potrebbero capitare ai ragazzi: l’alloggiamento extra robusto attutisce in modo ottimale le cadute da un’altezza fino a 100 cm, così come gli schizzi d’acqua, e offre una maggiore sicurezza grazie ai bordi arrotondati.

Potenza, affidabilità ed efficienza sono il cuore di MEDION AKOYA E6247 dotato di processore Intel Celeron N4020 pe renderlo più performante. Grazie alle moderne tecnologie e alla grafica migliorata, il processore garantisce prestazioni in grado di far fronte a tutte le applicazioni attuali. La grafica Intel UHD garantisce immagini straordinarie in un display HD fluido. Video, immagini e contenuti multimediali prendono vita con una chiarezza incredibile e dinamica. La sicurezza e le prestazioni raggiungono massimi livelli grazie a Windows 11, che è stato sviluppato per mantenere il notebook veloce e sicuro per anni. La navigazione in Internet con Microsoft Edge assicura che tutte le applicazioni siano verificate da Microsoft proteggendo dati e documenti.

I tre moschettieri di MEDION sono a portata di click sullo store MEDION di Amazon