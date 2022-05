Microfono array da soffitto: Shure ha pronto un nuovo modello

Shure ha inaugurato una nuova era della tecnologia dei microfoni array con l’introduzione del microfono array da soffitto MXA920. Con la tecnologia Automatic Coverage, MXA920 garantisce un’acquisizione audio preimpostata che necessita di una configurazione minima, riducendo drasticamente i tempi e i costi di implementazione per gli integratori. Il modello MXA920 utilizza anche l’architettura ad array di nuova generazione per una migliore ripresa direzionale e un parlato più naturale. Inoltre, l’IntelliMix DSP integrato offre prestazioni prive di rumore ed eco, nonché chiarezza e intelligibilità audio senza precedenti per le conferenze AV in tutti i tipi di ambienti: sale dirigenziali, aule ibride dedicate all’istruzione superiore, spazi per riunioni aziendali e governativi. Due design (quadrato e tondo) supportano l’integrazione del design anche nelle strutture e negli spazi riunioni più sofisticati.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Doug Daube, Direttore System di Shure: «Le conferenze AV sono proficue quanto la qualità dell’audio dei partecipanti. Ora più che mai, vediamo che i nostri clienti richiedono soluzioni che catturino la voce in modo naturale, che si adattino perfettamente all’estetica di una stanza e rendano semplice la collaborazione fra i partecipanti, indipendentemente da dove si trovino. Queste esigenze moderne e in evoluzione sono soddisfatte dall’MXA920, garantendo una facile implementazione e un’acquisizione vocale senza pari».

L’acquisizione audio in rete non teme anche gli ambienti acusticamente più sfidanti e supporta applicazioni personalizzate, elementi indispensabili per i professionisti di oggi. Con MXA920, i professionisti dell’audio possono ottenere un’implementazione più semplice e adattarsi meglio ad applicazioni impegnative come il camera tracking, il voice lift e il rinforzo del suono.

Per Mark Lorenson, leader tecnologico nelle vendite AV commerciali di Intereum: «La nostra esperienza con MXA920 è stata estremamente positiva. Testando MXA920 nelle nostre strutture, è evidente che l’architettura di array di nuova generazione migliora notevolmente le capacità direzionale del microfono, eliminando i fastidiosi rumori di fondo. Siamo rimasti molto colpiti dalla qualità del suono e dalla copertura senza interruzioni che MXA920 ha garantito in uno dei nostri showroom principali. Inoltre, non è richiesta alcuna configurazione: una volta installato a soffitto, funziona».

Le principali caratteristiche che differenziano MXA920:

Tecnologia Automatic Coverage: MXA920 garantisce un’acquisizione audio preimpostata superiore che richiede una configurazione minima. Pronto all’uso, copre perfettamente e automaticamente un’area fino a 30 x 30 piedi (9 x 9 metri), riducendo i tempi e gli sforzi di installazione, offrendo potenzialmente agli integratori un notevole risparmio di tempo e manodopera. La copertura può anche essere ulteriormente personalizzata per adattarsi a diverse disposizioni della stanza o dei posti a sedere, per catturare solo specifici partecipanti alla riunione, evitando le aree che si desidera escludere.

Architettura array di nuova generazione: MXA920 offre un pick-up più direzionale su tutto lo spettro di frequenza per mantenere una copertura accurata di aree specifiche migliorando al contempo la qualità della voce per un suono più naturale e che permette di evitare la distrazione causata da altri suoni nella stanza. Gli algoritmi DSP completamente rinnovati consentono ai partecipanti di ascoltare in modo più naturale e preciso il parlato.

Maggiore flessibilità applicativa: MXA920 invia la posizione precisa di ogni altoparlante al sistema di controllo della videocamera per un camera tracking più accurato. La tecnologia Steerable Coverage con uscite audio individuali consente un guadagno maggiore prima del feedback nelle applicazioni Voice Lift e Sound Reinforcement.

MXA920 è certificato per Microsoft Teams se utilizzato con IntelliMix P300 DSP e altoparlanti in rete Microflex MXN5C, per una connettività semplificata per gli utenti finali. I modelli disponibili includono le opzioni Square (solo bianco) o Round (bianco, nero o alluminio), tutte verniciabili per adattarsi all’arredamento della stanza.

Le versatili opzioni di montaggio per configurazioni a soffitto, a sospensione, su palo o con cavo metallico facilitano l’integrazione dell’MXA920 in prestigiose sale conferenze formali o spazi moderni in cui l’architettura è protagonista. MXA920 sarà disponibile nel 2022 e debutterà ad ISE2022 (dal 10 al 13 maggio a Barcellona), occasione in cui sarà possibile ascoltarne le qualità audio in una delle molte demo dal vivo in programma nello stand Shure.

Shure MXA920 è la prossima evoluzione nella tecnologia a soffitto e offre agli utenti una migliore performance audio. Con il lancio di MXA920, MXA910 non sarà più disponibile. Per ulteriori informazioni sul microfono array da soffitto MXA920, visitare www.shure.com/mxa920 o lo stand Shure (#3N250) nell’area espositiva ISE 2022