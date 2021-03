Micron lancia una memoria a basso consumo per migliorare i sistemi intelligenti, come assistenza alla guida e frenata automatica

Micron Technology ha iniziato a campionare la prima memoria DDR5 DRAM (LPDDR5) automobilistica a basso consumo del settore, valutata dall’hardware, per soddisfare il rigoroso livello di integrità della sicurezza automobilistica (ASIL), ASIL D.

La soluzione fa parte del nuovo portafoglio Micron di prodotti di memoria e archiviazione mirati alla sicurezza funzionale automobilistica in base allo standard 26262 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

La DRAM valutata in base alla sicurezza funzionale di Micron è compatibile con le tecnologie avanzate del sistema di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il cruise control adattivo, i sistemi di frenata automatica di emergenza, gli avvisi di deviazione dalla corsia e i sistemi di rilevamento degli angoli ciechi. Le prestazioni elevate, l’efficienza energetica superiore e la bassa latenza di LPDDR5 di Micron forniscono le prestazioni e il margine necessari per tenere il passo con i requisiti di larghezza di banda crescenti dei sistemi automobilistici di prossima generazione.

Memoria Micron per le auto sicure di domani

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kris Baxter, vicepresidente aziendale e direttore generale della Business Unit integrata di Micron: «I veicoli autonomi promettono di rendere le nostre strade più sicure, ma hanno bisogno di una memoria potente e affidabile che possa consentire il processo decisionale in tempo reale in ambienti estremi. Per soddisfare questa crescente esigenza del mercato, abbiamo ottimizzato il nostro LPDDR5 automobilistico per fornire le massime prestazioni, qualità e affidabilità per le auto intelligenti e sicure di domani».

Poiché i componenti elettronici delle auto diventano parte integrante della sicurezza, le case automobilistiche devono soddisfare rigorosi standard di sicurezza funzionale che richiedono meccanismi per mitigare il rischio in caso di malfunzionamenti. Riconoscendo la crescente importanza della sicurezza funzionale, Micron ha istituito un ufficio dedicato alla collaborazione con i clienti sui requisiti di memoria per la progettazione di sistemi automobilistici sicuri. Per aiutare i clienti a gestire i complessi requisiti di conformità, questo ufficio ha guidato il lancio di LPDDR5 con una nota sull’applicazione di sicurezza e il primo rapporto di valutazione hardware della DRAM generato dal fornitore. La valutazione dell’hardware di Micron è stata valutata e verificata in modo indipendente da exida, un rinomato esperto di sicurezza automobilistica.

Effettuando questa esigente valutazione internamente, Micron semplifica la progettazione del sistema e accelera il time to market per i clienti automobilistici.

Per Alexander Griessing, chief operating officer e principale esperto di sicurezza presso exida: «La sicurezza funzionale è essenziale per lo sviluppo di sistemi automobilistici avanzati, ma a oggi la memoria ha avuto un’esistenza commerciale alquanto trascurata. Micron ha lanciato il suo LPDDR5 automobilistico leader del settore concentrandosi particolarmente su ISO 26262, stabilendo un nuovo standard per il resto del settore delle memorie. Questa maggiore attenzione alla sicurezza funzionale andrà a vantaggio di tutti, dalle case automobilistiche ai consumatori che necessitano di veicoli avanzati e sicuri».

Innovazione automobilistica e trasporti più ecologici

Con il rapido aumento dell’adozione di ADAS e di tecnologie autonome, l’acquisizione dei dati e un’elaborazione efficiente stanno diventando fondamentali per l’innovazione automobilistica. Gartner prevede che il mercato delle memorie automobilistiche crescerà fino a 6,3 miliardi di dollari nel 2024, più che raddoppiando dai 2,4 miliardi di dollari nel 2020.

Con le tecnologie automobilistiche ad alta intensità di dati in aumento, i veicoli abilitati ADAS ora eseguono oltre 100 milioni di righe di codice e richiedono centinaia di operazioni tera al secondo, rivaleggiando con il calcolo del data center. LPDDR5 soddisfa questi requisiti con un aumento del 50% della velocità di accesso ai dati e un miglioramento di oltre il 20% dell’efficienza energetica. Queste capacità dotano i veicoli intelligenti di un processo decisionale quasi istantaneo dalla fusione di più sensori e input, come radar, lidar, imaging ad alta risoluzione, rete 5G e riconoscimento ottico delle immagini.

L’efficienza energetica di LPDDR5 consente un calcolo ad alte prestazioni per le auto riducendo al minimo il consumo di energia per i veicoli elettrici e convenzionali, con conseguente trasporto più verde con emissioni inferiori. LPDDR5 automobilistico di Micron è inoltre rinforzato per supportare intervalli di temperatura estremi e qualificato per gli standard di affidabilità automobilistica come Automotive Electronics Council-Q100 e International Automotive Task Force 16949.

Micron accelera il time-to-market per auto intelligenti e sicure

Accompagnato da ampie garanzie sulla sicurezza funzionale, LPDDR5 di Micron supporta i clienti nella conduzione di analisi di sicurezza complete durante la configurazione del sistema. Il rapporto di valutazione dell’hardware fornito da Micron verifica un’ampia analisi della sicurezza funzionale nel più rigoroso rispetto della norma ISO 26262. Per soddisfare i requisiti di sicurezza al massimo livello, LPDDR5 incorpora meccanismi di sicurezza per rilevare e controllare gli errori di memoria durante il funzionamento, nonché meccanismi che possono essere implementati dagli integratori di sistema per ridurre ulteriormente il rischio.

Utilizzate dalle principali case automobilistiche, le soluzioni di memoria e archiviazione di alta qualità di Micron hanno accumulato trilioni di miglia sulla strada nel corso dei 30 anni vissuti dall’azienda nel mercato automobilistico. La profonda esperienza di Micron deriva dalla stretta collaborazione con i clienti del settore automobilistico sulla progettazione della memoria nell’architettura di sistema che è alla base di ADAS, infotainment a bordo del veicolo, cockpit digitali e apprendimento automatico. In qualità di leader di mercato, Micron si trova in una posizione unica come il principale fornitore di memoria per l’industria automobilistica.