Microsoft Cloud for Sustainability disponibile dal 1 giugno

Microsoft Cloud for Sustainability sarà disponibile a partire dal 1 giugno. Le nuove funzionalità di Microsoft Cloud for Sustainability e dell’ecosistema globale di partner consentiranno una trasformazione digitale più rapida e capillare alle aziende che hanno intrapreso un percorso verso la sostenibilità, dando l’opportunità di accelerare la crescita del business in maniera sostenibile.

Ecco una sintesi delle principali funzionalità e vantaggi disponibili con Microsoft Cloud for Sustainability: