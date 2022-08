Microsoft: partite le offerte per il rientro a scuola e al lavoro

Da ora fino al 7 settembre, il Microsoft Store fa il pieno di sconti su una selezione di prodotti della linea Surface e accessori per PC, in vista del rientro al lavoro e della ripresa delle attività scolastiche, senza dimenticare incredibili offerte Xbox per tutti gli appassionati di gaming.

Oltre ai vantaggiosi ribassi, fino al 35%, il Microsoft Store annuncia quest’anno una serie di novità, come il nuovo programma di permuta Trade-in, che permette di permutare un vecchio laptop, tablet, telefono o console di diverse marche ottenendo un rimborso per l’acquisto di un nuovo dispositivo, e i nuovi Surface Ricondizionati Certificati a prezzi vantaggiosi, per contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

Di seguito la lista delle promozioni attive, suddivise per categorie.

Microsoft Surface: alleati infallibili per studenti e professionisti

Surface Pro 8 . Progettato per ottenere il meglio di Windows 11, l’ultimo 2in1 della famiglia Surface combina la potenza di un laptop e la versatilità di un tablet in un unico dispositivo ed è disponibile sul Microsoft Store con uno sconto fino al 21%.

. Progettato per ottenere il meglio di Windows 11, l’ultimo 2in1 della famiglia Surface combina la potenza di un laptop e la versatilità di un tablet in un unico dispositivo ed è disponibile sul Microsoft Store con uno Surface Pro 7+ . Prestazioni ultraveloci e il classico design 2in1 di Surface Pro per chi desidera acquistare Surface Pro 7+ con un ribasso del 20%.

. Prestazioni ultraveloci e il classico design 2in1 di Surface Pro per chi desidera acquistare con un Surface Laptop Go 2 . Per chi è alla ricerca di un laptop elegante, leggero, potente e dotato di touchscreen, il nuovo Surface Laptop Go 2 è in promozione con un ribasso fino al 10%.

. Per chi è alla ricerca di un laptop elegante, leggero, potente e dotato di touchscreen, il nuovo è in con un ribasso Novità: Dispositivi Surface Ricondizionati Certificati Microsoft. A partire da quest’anno, sul Microsoft Store è possibile acquistare un device Surface Ricondizionato Certificato a un prezzo vantaggioso, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale, con 12 mesi di garanzia e la possibilità di avvalersi di un supporto tecnico gratuito. L’opzione è disponibile su due tra i più celebri dispositivi della gamma: Surface Pro 7 e Surface Go 2.

Accessori per PC e Gaming

Accessori per PC . Per una produttività senza limiti e barriere, sia in ufficio che in smart working, lo store di Microsoft offre ribassi pari al 30% su una selezione di accessori (mouse, tastiere, webcam e travel hub).

. Per una produttività senza limiti e barriere, sia in ufficio che in smart working, lo store di Microsoft offre (mouse, tastiere, webcam e travel hub). Cuffie da gioco cablate Turtle Beach Recon 500 per Xbox. Per un audio nitido e cristallino durante le sessioni di gioco, è possibile acquistare le Cuffie da gioco cablate Turtle Beach Recon 500 per Xbox con uno sconto del 35% .

Per un audio nitido e cristallino durante le sessioni di gioco, è possibile acquistare le Cuffie da gioco cablate Turtle Beach Recon 500 per Xbox con . Xbox Game Pass Ultimate. Per chi desidera accedere a una libreria di oltre 100 giochi su tutti i dispositivi, è disponibile l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 1€ per i nuovi abbonati per il primo mese (maggiori dettagli sull’offerta al link dedicato).

Ma non è tutto, perché solo sul Microsoft Store, gli studenti e gli insegnati possono beneficiare di uno sconto fino al 10% sull’acquisto dei prodotti della linea Surface, senza dimenticare la possibilità per tutti gli utenti di usufruire per 90 giorni dell’assistenza tecnica gratuita Surface (esclusiva del Microsoft Store), spedizioni e resi gratuiti.