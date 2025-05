MIL G2: l’adattatore militare con grado di protezione IP 65 di Panasonic

A dimostrazione del suo costante impegno nell’innovazione del settore della difesa, Panasonic TOUGHBOOK ha lanciato il primo adattatore con grado di protezione IP65 per il mercato dei tablet rugged, compatibile con il suo tablet G2 mk3 leader di mercato. Sviluppato dal Panasonic European Services and Solutions Centre di Cardiff, Regno Unito, l’adattatore MIL G2 consente agli utenti della difesa di connettersi senza problemi a una gamma di periferiche e accessori utilizzati in ambienti militari con un dispositivo COTS (Commercial-Off-The-Shelf), pur mantenendo il grado di protezione IP65 contro l’esposizione a polvere e acqua.

Militarizzazione di un dispositivo rinforzato COTS leader di mercato

Il G2 mk3, uno dei tablet rugged modulari più personalizzabili disponibili, è uno dei primi tablet rugged che utilizza Windows 11 Pro per offrire funzionalità di elaborazione edge AI. È dotato di resistenza alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP65 leader di mercato, testato in modo indipendente secondo gli standard MIL-STD 810H e IEC 60529.

Tuttavia, con la chiusura di tutte le classificazioni IP verificate in modo indipendente basate sulla chiusura delle porte standard e degli sportelli periferici del MIL G2, la protezione contro l’ingresso di acqua e polvere viene persa una volta che tali porte sono in uso.

Utilizzando un connettore MIL-STD Fischer MiniMax, l’adattatore MIL G2 fornisce alimentazione e connettività USB 3.0. Ciò replica la piena funzionalità delle porte e delle aree di espansione del G2 senza compromettere il suo grado di protezione IP65, dove le porte standard non possono essere utilizzate a causa della natura dell’ambiente.

Maggiore flessibilità e funzionalità con l’adattatore MIL G2

L’adattatore MIL G2 è in grado di fornire alimentazione e connettività USB 3.0 al dispositivo, fornendo trasferimenti di dati ad alta velocità. L’interfaccia USB 3.0 può essere utilizzata per il collegamento a un’ampia gamma di accessori e reti, utilizzando cavi MIL-STD personalizzati, tra cui LAN, mentre altre connessioni come VGA possono essere sviluppate su richiesta.

L’adattatore MIL G2 è inoltre interoperabile con le connessioni Nett Warrior / NATO STANAG 4695 e 4851. Ciò è possibile grazie all’utilizzo di un cavo personalizzato e di un software di controllo integrato, che consentono all’adattatore G2 MIL di offrire una maggiore flessibilità operativa in una vasta gamma di profili di missione.

L’adattatore MIL G2 continuerà a ricevere ulteriori miglioramenti in futuro.

Dichiarazioni

“L’adattatore MIL G2 è il prodotto di innumerevoli ore di feedback da parte dei nostri partner della difesa, che richiedono una soluzione sicura con grado di protezione IP65. È un perfetto esempio di come abbiamo preso un dispositivo robusto disponibile in commercio e lo abbiamo adattato in modo economico in una soluzione affidabile e su misura. Mentre le offerte completamente personalizzate possono richiedere fino a due anni per raggiungere la produzione, l’adattatore MIL G2 consente ai nostri clienti di sfruttare rapidamente le funzionalità del G2 negli ambienti militari più difficili“, commenta Charlotte Langridge, UK Defence Business Manager di Panasonic TOUGHBOOK.