Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato la disponibilità dei moduli IoT FMLR-8x-x-STLx LoRa di Miromico. Questi moduli forniscono uno stack completamente compatibile Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 utilizzando il ricetrasmettitore LoRa SX1280 a 2.4 GHz di Semtech.

La soluzione non richiede alcun dispositivo BLE 5.0 aggiuntivo. Le applicazioni IoT target includono tracciamento e identificazione, automazione degli edifici, monitoraggio costruzioni, estrazione, agricoltura, telemetria, registrazione remota dei dati e molte altre ancora.

Basata sulla tecnologia LoRa 2.4 GHz di Semtech, la soluzione Miromico fornisce una piattaforma firmware che consente l’esecuzione di più protocolli wireless, ovvero LoRa e BLE 5.0, sullo stesso microcontrollore.

La combinazione di entrambe le tecnologie nello stesso modulo wireless offre un nuovo e potente strumento tecnologico che permette la messa in servizio, la configurazione, il monitoraggio locale dei dati o l’aggiornamento del firmware dei dispositivi IoT tramite smartphone, tablet, sistemi di navigazione per auto o altri dispositivi basati su iOS o Android.

Dopo il processo di inizializzazione, è possibile gestire applicazioni LoRa a 2.4 GHz a lungo raggio in qualsiasi parte del mondo. Per queste applicazioni che necessitano un doppio protocollo, i dispositivi IoT standard di solito richiedono l’integrazione di chipset BLE separati e costosi utilizzati per connettersi ai telefoni cellulari. Successivamente alla configurazione iniziale e alla installazione in campo, questi chipset BLE aggiuntivi diventano ridondanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marcel Wappler, CTO di Miromico: «Il supporto completo per BLE 5.0 a livello di opzione firmware offerto dai nostri prodotti e moduli LoRa a 2.4 GHz basati su SX1280 è un punto di svolta per gli sviluppatori che implementano tecnologie IoT. Esso consente di sviluppare nuove applicazioni esclusive con costi aggiuntivi molto bassi rispetto alle soluzioni BLE basate su hardware. Il nostro primo obiettivo era fornire ai clienti il ruolo di periferica BLE più importante: siamo lieti che Avnet Silica stia ora approvvigionandosi di moduli SX1280 predisposti BLE e kit di sviluppo».

Per Marco Giegerich, Director Business Development EMEA di Avnet Silica: «Miromico è un partner fondamentale per Avnet Silica. Oggi, con l’aggiunta del supporto BLE 5.0 nei moduli basati su tecnologia LoRa a 2.4 GHz di Semtech, si aprono nuove opportunità di mercato davvero uniche».

La famiglia di moduli FMLR-8x-x-STLx è disponibile con varie dotazioni opzionali, come ad esempio una memoria flash integrata aggiuntiva che permette aggiornamenti Over-the-Air (OTA) e il buffering locale dei dati quando la connettività cloud è temporaneamente non disponibile.

Grazie all’utilizzo del gateway LoRa Miro Edge a 2.4 GHz, i moduli supportano la tecnologia di rilevamento e localizzazione basata su radar attivo ad alta precisione di misurazione di Semtech, ideale per ambienti interni ed esterni.

Ulteriori schemi di modulazione ad alta velocità supportati includono le modalità FLRC e (G)FSK, molto robuste ed efficienti in termini di larghezza di banda. BLE consente la comunicazione bidirezionale con smartphone, tablet, gadget e altro. Sono anche disponibili moduli che utilizzano oscillatori compensati in temperatura (TCXO) a elevata precisione e bassa potenza per applicazioni RTC e radio.

Per supportare la prototipazione e lo sviluppo rapido, il firmware del modulo, incluso lo stack wireless, può essere aggiornato tramite SWD, Bootloader UART o Firmware Over-the-Air (FOTA) opzionale.

I moduli LoRa FMLR-8x-x-STLx di Miromico, i kit di sviluppo e il gateway LoRa dual-band sono disponibili tramite Avnet Silica.