Il nuovo sistema di gestione video MOBOTIX Video Management System MOBOTIX HUB è stato realizzato con Milestone

Mobotix ha annunciato MOBOTIX HUB, una nuova soluzione software affidabile, anche per aziende di grandi dimensioni.

Realizzata in colleborazione con Milestone, azienda danese specializzata in sistemi di gestione video, il nuovo MOBOTIX Video Management System MOBOTIX HUB sarà disponibile in diverse versioni: da una soluzione entry level, per applicazioni più piccole, a una enterprise, per un numero illimitato di telecamere, failover ed una disponibilità ancora più ampia di funzionalità di analisi e di integrazioni.

L’espansione della gamma di software apre a nuove opportunità

MOBOTIX HUB rappresenta un nuovo passo in avanti per Mobotix, una strategia focalizzata sull’implementazione di soluzioni video di fascia alta e sicure dal punto di vista informatico, ad ampliamento dell’attuale gamma, che già comprende MOBOTIX ManagementCenter e MOBOTIX Cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Lausten, CEO di Mobotix: «Con questa soluzione siamo in grado di offrire ai nostri partner e clienti ancora più opportunità, grazie alle maggiori possibilità di integrazione e all’elevata scalabilità del sistema».

Per Hartmut Sprave, CTO di Mobotix: «Indipendentemente dalle necessità di partenza, l’utilizzo di un sistema di gestione video adatto alle esigenze di ciascun caso specifico, aumenterà non solo le prestazioni ma anche le potenzialità della soluzione implementata. Con le nostre soluzioni siamo in grado di soddisfare qualsiasi mercato verticale, ognuno dei quali caratterizzato da esigenze particolari, che richiedono al software di videosorveglianza prestazioni anche molto diverse. Posizionarci su un mercato così ampio per noi è molto strategico, ed è proprio grazie alla grande flessibilità e versatilità della nostra proposta che possiamo calibrare ogni singola soluzione rispetto alle necessità contingenti dei nostri clienti».

MOBOTIX HUB per le crescenti esigenze del mercato

La tecnologia video si è evoluta, andando ben oltre il tradizionale concetto di sicurezza. La richiesta di dati per l’ottimizzazione, l’analisi, il marketing e l’integrazione con altri sistemi è ormai una necessità.

Come concluso da Lausten: «Come fonitori di tecnologia, abbiamo il dovere di rispondere alle crescenti e sempre nuove richieste del mercato. MOBOTIX HUB gioca un ruolo importante in questa strategia, ma continueremo a offrire l’integrazione anche con VMS di altri nostri partner, in modo da poter proporre ai nostri clienti la soluzione che meglio si adatta alle loro richieste».