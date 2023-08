Monitor gaming: novità da Samsung

Samsung Electronics presenta il futuro dei monitor gaming con le ultime novità della serie Odyssey: Odyssey Neo G9 57″ (nome del modello: G95NC) e Odyssey Ark 55″ (nome del modello: G97NC).

“Il mondo dei videogiochi è in continua evoluzione. La tecnologia dei monitor più recenti è fondamentale per i gamers per aprire nuove porte all’avventura e dare il meglio di sé. Con i nuovissimi monitor Odyssey, Samsung si impegna ad essere leader nel settore dei monitor gaming, in modo da consentire il massimo livello di coinvolgimento e per creare nuove esperienze per i giocatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics.

Sfida la realtà e vinci tutto con il monitor gaming Odyssey Neo G9 57″

Primo monitor Dual UHD sul mercato, Odyssey Neo G9 57″ è stato progettato per offrire esperienze visive rivoluzionarie ai giocatori che desiderano migliorare le prestazioni e affinare il proprio vantaggio competitivo.

La curvatura 1000R dello schermo da 57″ è ampia come quella di due monitor UHD da 32″ e coinvolge gli utenti con immagini nitidissime e un ampio campo visivo, immergendoli nei videogiochi come mai prima d’ora.

La tecnologia Quantum Matrix alimenta l’illuminazione Quantum Mini LED di Samsung sullo schermo, che offre zone di oscuramento più limitate e discrete. Il risultato è una migliore distinzione tra le aree chiare e quelle scure dello schermo, con un contrasto netto e un minore blooming.

Odyssey Neo G9 sfrutta al meglio l’illuminazione LED Quantum Mini combinandola con VESA Display HDR™1000. Con una luminosità di picco di 1.000 nit, i contenuti HDR appaiono vividi e realistici, con un’accurata riproduzione del colore e del contrasto, oltre a una maggiore espressione e profondità del colore.

Le prestazioni di gioco corrispondono al livello di qualità visiva per aiutare i giocatori a esprimere tutto il loro potenziale. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GTG)2 offrono una minore sfocatura e un’immagine fantasma ridotta al minimo, in modo che i giocatori possano essere più reattivi grazie a un’esperienza visiva fluida e un gameplay esaltante. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro garantisce una visione e un gioco senza interruzioni.

L’incredibile prestazione visiva Dual UHD è accompagnata da un’incredibile opzione di connettività. Odyssey Neo G9, infatti, offre la connettività DisplayPort 2.1 certificata VESA. DP 2.1 supporta una larghezza di banda senza precedenti per facilitare giochi fluidi, riproduzione video efficiente e risoluzioni superiori a 8K. Oltre alla DP2.1, Odyssey Neo G9 57″ offre anche HDMI 2.1 e un hub USB, in modo che i videogiocatori possano collegare tutti i loro dispositivi e rendere più comode le loro sessioni di gioco.

Con uno schermo così ampio e ad alta definizione e nuovi ingressi, i giocatori possono utilizzare solo Odyssey Neo G9 57″ invece di più monitor, mantenendo la scrivania libera da ingombri e creando un comodo ambiente multitasking con un unico schermo. Le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture offrono più ingressi e il monitor utilizza Auto Source Switch+ per connettersi istantaneamente a nuovi dispositivi senza dover scegliere le sorgenti di ingresso. Il supporto ergonomico, Core Lighting+ e CoreSync rendono il monitor adatto a qualsiasi ambiente e si adattano all’atmosfera del gioco con l’illuminazione ambientale.