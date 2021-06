Motorola annuncia di aver portato sul mercato la piattaforma Ready For, che estende ed arricchisce l’esperienza di utilizzo Android e rende compatibile il proprio smartphone con uno schermo più grande.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l’utilizzo degli smartphone è aumentato in modo considerevole. Quest’ultimi si sono dimostrati indispensabili per consentire alle persone di lavorare, giocare e connettersi con il mondo che li circonda. Mai come oggi, quindi, è necessario massimizzare le funzionalità dei nostri device e sfruttarne tutte le potenzialità per sentirci vicini ai nostri cari, comunicare con i colleghi e per soddisfare tutte le esigenze legate alla quotidianità.

La piattaforma Ready For non richiede alcun aggiornamento software aggiuntivo né configurazioni particolari. Inoltre, non servono cavi su misura perché è sufficiente collegare il proprio Motorola edge + a un monitor portatile o ad una TV tramite cavo USB-C / USB-C oppure USB-C / HDMI. Per migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo e di gioco, si possono anche collegare accessori Bluetooth come mouse, tastiera e controller di gioco.

Visualizzando i contenuti su uno schermo più grande e sfruttando tutta la potenza hardware e software di motorola edge+, i contenuti saranno più immersivi, il multitasking più efficiente, l’intrattenimento più coinvolgente e molto altro ancora.

Ready For: multitasking in visualizzazione desktop

Le situazioni in cui lo smartphone diventa uno strumento di lavoro sono sempre maggiori. Da casa, all’estero o in mobilità può essere difficile avere la connettività e lo spazio necessari per fare tutto ciò che si desidera. Con Ready For è possibile portare con sé il proprio lavoro, ovunque e senza rinunciare alla comodità di un’esperienza desktop completa e a portata di mano.

Collegando motorola edge+ a un monitor portatile o una TV, la piattaforma Ready For consentirà di visualizzare più finestre contemporaneamente, trascinare oggetti o documenti, navigare ed utilizzare tutte le app installate sullo smartphone, mentre lo si utilizza per chiamate, messaggi e videoconferenze. Inoltre, è possibile guardare da vicino video, immagini e documenti su un display più grande e avere a disposizione uno spazio di lavoro ordinato. Collegando una tastiera ed un mouse Bluetooth si potrà replicare l’esperienza di utilizzo di un vero e proprio PC.

Connettività 5G in ogni situazione

Che sia una videochiamata di lavoro o semplicemente la registrazione di un video da condividere sui canali social, bisogna apparire sempre al meglio. Perché non utilizzare la connettività di nuova generazione e l’hardware fotografico di Motorola edge+ per ottenere risultati incredibili? Ora è possibile scegliere tra l’obiettivo principale da 108 MP che rende ogni scena vivida e chiara o l’obiettivo ultra grandangolare da 16 MP che consente di catturare una porzione di schermo ancora più ampia con una sola inquadratura, anche durante una videochiamata di gruppo. La tecnologia Quad Pixel compensa condizioni di scarsa illuminazione con un effetto nitido e luminoso.

Esperienza di gioco ancora più immersiva

Pronto per un’esperienza di gioco entusiasmante e coinvolgente? Con il velocissimo processore di motorola edge + non bisognerà mai più preoccuparsi di rallentamenti e interruzioni. È possibile ricreare l’esperienza dei giochi per console portando i tuoi giochi per cellulare preferiti2 su uno schermo più grande o su un display mobile e accoppiare un controller Bluetooth per un’esperienza ancora più intuitiva e pratica.

Tutto in un solo colpo d’occhio

Per portare l’intrattenimento su motorola edge + a un livello successivo, è possibile collegare lo smartphone a un display esterno. Ready For funziona con la maggior parte delle TV o dei display, quindi non è necessario acquistare alcuna Smart TV. E quando si è in viaggio, è possibile portare con sé la propria libreria completa di contenuti senza alcuna preoccupazione. Il programma di avvio TV consente di vedere tutte le app e i contenuti di intrattenimento preferiti con la massima facilità, utilizzando una dashboard di facile lettura.

Ready For mostra tutte le potenzialità della tecnologia, offre l’opportunità di pensare fuori dagli schemi e concepire lo smartphone oltre la tradizionale esperienza d’uso. Motorola intende sviluppare questa piattaforma versatile in modo innovativo su un numero sempre maggiore di dispositivi, esplorando nuove funzionalità per migliorare la vita di tutti i giorni e permettere alle persone di lavorare, giocare ed intrattenersi mettendo al centro dell’esperienza il proprio device.