MySound presenta Sphere Pods, auricolari true wireless ideali per chi ama il comfort.

I nuovi Sphere Pods di MySound, infatti, sono funzionali e facili da indossare, grazie alla loro dimensione ridotta e alla forma EasyWear, in grado di adattarsi alla conformazione dell’orecchio. Sphere Pods di MySound si collegano a qualsiasi dispositivo disponga di una connessione Bluetooth, come smartphone, tablet, notebook e tanto altro. Dedicati a chi desidera telefonare in modo pratico, senza interruzioni e a chi ama ascoltare la musica con un’elevata qualità del suono.

Dal design ovale ed elegante, i nuovi auricolari Sphere Pods con tecnologia Bluetooth® 5.0 (chipset ad alto risparmio energetico) assicurano un’autonomia di 3 ore. Il case di ricarica, compatto e dalle dimensioni contenute, garantisce fino a 3 ricariche complete degli auricolari e dispone di USB-C per la ricarica. Inoltre, può essere comodamente riposto nello zaino o nella borsa, al riparo da urti o graffi.

MySound presenta Sphere Pods: prestazioni avanzate e design di tendenza

Comodi e intuitivi. Direttamente dall’auricolare, con un semplice tocco del sensore touch integrato, si può accedere al menu multifunzione e passare dalla riproduzione musicale alle telefonate e viceversa.

Versatili e ad alta prestazione. Sphere Pods sono compatibili con i sistemi operativi Apple e Android. Disponibili nell’unica colorazione in bianco, gli Sphere Pods di MySound coniugano vestibilità, prestazioni avanzate, un design di tendenza e linee raffinate, per offrire un’esperienza di qualità.

100% Plastic free. Il packaging degli Sphere Pods è confezionato senza l’utilizzo di plastica per promuovere la sostenibilità ambientale.

Specifiche tecniche:

Bluetooth 5.0

Durata Batteria fino a 3 h

Ricarica tramite USB-C

Compatibile: iOS e Android

Microfono alta definizione, con touch control multifunzione di risposta e gestione della riproduzione musicale.

Gli auricolari Sphere Pods di MySound sono in vendita al prezzo di € 39,99 sul sito www.Meliconi.com, presso la GDO e i migliori siti di e-commerce