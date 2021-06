Kingston Technology Europe ha presentato Kingston FURY, nuovo brand di prodotti ad elevate prestazioni, rivolto agli appassionati di tecnologia e gaming.

Forte dell’incredibile successo ottenuto dalle soluzioni di memoria a marchio HyperX, Kingston ha infatti scelto di raccogliere sotto il nome di Kingston FURY la propria linea di DRAM, flash e SSD da gaming, investendo risorse e conoscenze dal proprio core business, con l’obiettivo di creare la prossima generazione di prodotti altamente performanti.

Con Kingston FURY, il più grande produttore indipendente di memorie al mondo prosegue il proprio processo di evoluzione e sviluppo di soluzioni di memoria all’avanguardia rivolte gli appassionati di tecnologia e gaming.

A sostenere il nuovo brand, vi sono infatti tre decenni di esperienza di Kingston nella progettazione, nei test, nella produzione e nell’assistenza clienti. La posizione di leadership dell’azienda nel segmento DRAM è la prova concreta che Kingston può contare sulla passione, l’impegno e le risorse necessarie per rendere Kingston FURY leader nel mercato delle memorie ad alte prestazioni per appassionati e gamer.

Risorse ed entusiasmo confluiscono in Kingston FURY

L’esperienza ingegneristica di Kingston, grazie alla quale la linea di memorie a marchio HyperX ha potuto ottenere, fin dal 2002, numerosi record di overclock e importanti riconoscimenti, si estende così nella nuova era delle soluzioni DRAM e flash a elevate prestazioni. Kingston è sempre stata dietro le quinte: progettazione Kingston, produzione Kingston e test Kingston, oltre alla leggendaria assistenza clienti Kingston.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bernd Dombrowsky, VP Sales & Marketing, Kingston EMEA: «Siamo estremamente orgogliosi di presentare al mercato il nuovo brand Kingston FURY, che raccoglie i nostri moduli di memoria più performanti, progettati per gli appassionati di PC e i gamer. Il core business di Kingston e la nostra leadership globale nella produzione di soluzioni DRAM e flash di qualità, portano risorse ed entusiasmo a questo nuovo brand, dimostrando il nostro concreto impegno a garantire i migliori risultati sia in termini di prestazioni che di affidabilità».

Kingston svelerà presto la propria linea completa di offerte Kingston FURY DDR4 e DDR3, e nel Q4 lancerà gli attesissimi moduli di memoria DDR5, che in questo momento vengono sottoposti, da parte di produttori di schede madre partner, ai processi di verifica della compatibilità e ai test di convalida.

Il nuovo brand raccoglierà al proprio interno le seguenti categorie di prodotti:

Kingston FURY Renegade: velocità elevata e bassa latenza per performance pazzesche. Leader tra i prodotti dalle prestazioni top di gamma (sia RGB che non-RGB) con frequenze DDR4 fino a 5333MHz.

Kingston FURY Beast: la popolare memoria di Kingston per gli appassionati e il gaming rappresenta il perfetto upgrade per chi vuole ottenere prestazioni elevate a un prezzo contenuto. Disponibile sia in DDR3 che DDR4, RGB e non-RGB, con velocità fino a 3733MHz.

Kingston FURY Impact: consente un potente aumento delle prestazioni SO-DIMM per laptop, NUC e altri PC di piccolo formato (in DDR3 e DDR4), con velocità fino a 3200MHz.

Il brand sfrutta il nome della già popolare categoria di soluzioni di memoria FURY (nata nel 2014) e si è guadagnato il diritto di raccoglierne il testimone, proseguendo la tradizione Kingston nel portare sul mercato DRAM ad elevate prestazioni e ultra-affidabili per gli appassionati di PC e gaming. L’impegno di Kingston verso il settore non si ferma qui: l’azienda annuncerà presto, a livello globale, nuove collaborazioni con team di e-sport che si uniranno al team Kingston FURY.