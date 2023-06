NFON lancia Cloudya per Microsoft Teams

NFON, provider europeo di soluzioni per la comunicazione aziendale in cloud, amplia il suo portfolio di soluzioni per Microsoft Teams con l’introduzione dell’App Cloudya per Microsoft Teams. L’applicazione mette in connessione la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams con la telefonia fissa, consentendo di integrare potenti funzioni di telefonia smart direttamente nell’interfaccia utente di Microsoft Teams, per garantire la comunicazione in un ambiente di lavoro digitale unificato. “Come esperti europei nelle comunicazioni aziendali integrate noi di NFON abbiamo da sempre riconosciuto l’importanza di poter disporre di più opzioni di integrazione”, afferma Stefan Walcz, Vice President Products di NFON AG. “Come uno dei pochi partner certificati Microsoft per la telefonia, NFON offre la massima flessibilità alle aziende europee, che riconoscono sempre di più il valore della comunicazione aziendale unificata. Con il nostro portfolio prodotti stiamo contribuendo in modo significativo in tal senso, giorno dopo giorno”. Fino ad ora, i clienti NFON disponevano di due diverse opzioni per integrare Cloudya in un ambiente Microsoft Teams esistente: Operator Connect per Microsoft Teams e Direct Routing per Microsoft Teams. Ora, le nuove soluzioni smart di integrazione NFON includono l’App Cloudya per Microsoft Teams, che rende la comunicazione aziendale ancora più scalabile e all’avanguardia.

Tutto migliora

L’App Cloudya per Microsoft Teams offre agli utenti di Microsoft Teams servizi di telefonia all’interno dell’interfaccia utente a loro familiare, senza richiedere la necessità di attivare una licenza di telefonia dedicata a Teams. Comunicando senza interruzioni – e da qualsiasi luogo – in un unico ambiente virtuale, le aziende possono beneficiare di una serie di vantaggi del centralino virtuale Cloudya:

Aumento della redditività grazie al risparmio di tempo e costi

Facile accesso alla telefonia dalla barra laterale di Microsoft Teams

Sincronizzazione di tutti i contatti di Cloudya e Microsoft Teams

Cronologia delle chiamate condivisa per un’esperienza utente perfetta

Chiamate a telefoni cellulari o fissi direttamente da Microsoft Teams

La storia continua



La digitalizzazione e la trasformazione dei processi nelle aziende di qualsiasi dimensione e settore sono spesso accompagnate da varie complessità e sfide che possono sembrare insormontabili. Solitamente, le aziende ritengono vantaggioso concentrarsi in prima battuta sull’implementazione di processi di comunicazione smart. NFON investe continuamente in soluzioni di comunicazione intuitive e semplificate e offre già il prodotto di integrazione più all‘avanguardia disponibile sul mercato per la piattaforma Teams. “Mettiamo gli utenti al centro dello sviluppo di ogni funzionalità”, afferma Stefan Walcz. “Stiamo aprendo la strada in modo responsabile a un concetto di integrazione completa e prevediamo di rilasciare presto la funzionalità Presence Management, con cui daremo forma ancora più al concetto di esperienza utente integrata”.