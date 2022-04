NFON presenta Contact Center Hub per le PMI a livello aziendale

NFON, provider leader europeo di servizi di comunicazione aziendale voice centric in cloud, presenta Contact Center Hub, un nuovo contact center avanzato per piccole e medie imprese (PMI) a livello aziendale, basato sulla tecnologia di Daktela, partner strategico di NFON.

NFON Contact Center Hub connette tutti i comuni canali di comunicazione in un unico posto, consentendo agli utenti di poter visualizzare sempre l’attuale cronologia del cliente e di fornire un miglior servizio senza soluzione di continuità.

“La customer experience e il livello di soddisfazione possono essere migliorati soltanto da coloro che conoscono i propri clienti“, ha affermato Stefan Walcz, Vice President Products, NFON AG. “Con NFON Contact Center Hub offriamo alle PMI una soluzione omnicanale d’avanguardia e contribuiamo a portare la relazione con il cliente ad un livello completamente nuovo”.

NFON Contact Center Hub offre funzioni di contact center professionali specifiche per il target, è scalabile velocemente ed è supportato da un’assistenza cliente con esperti in lingua locale nei rispettivi mercati.

Avanguardia e semplicità

Le funzionalità chiave di NFON Contact Center Hub riguardano un eccellente contatto con il cliente con telefonia vocale intelligente in entrata, campagne di chiamate in uscita e cronologia completa della comunicazione; inoltre, le funzioni di reportistica e di life-tracking possono essere personalizzate.

Stefan Walcz: “Una vera esperienza omnicanale è essenziale: combiniamo i comuni canali di comunicazione quali telefono, email, chat web, SMS, video, WhatsApp e Teams in uno strumento senza soluzione di continuità e basato su cloud. Con Contact Center Hub gli utenti possono gestire tutte le interazioni con il cliente in un’unica piattaforma integrata. Un aspetto di straordinaria importanza consiste nel fatto che Contact Center Hub è una soluzione all’avanguardia e facile da usare, per una customer experience superlativa!”.

Grazie ad un’aperta REST API (Representational State Transfer – Application Programming Interface) con molte integrazioni pre-costruite in altri numerosi sistemi popolari, lo strumento di ticketing per il tracciamento delle attività interne e gli avanzati chatbot e voicebot dal vivo, le aziende possono eseguire un CRM efficace e ottimizzare il loro sviluppo aziendale.

Il livello successivo della strategia di crescita

NFON continua a perseguire con coerenza la sua strategia di crescita, presentata all’inizio del 2021, che si concentra sull’espansione della Unified Communications as a Service (UCaaS) e del Contact Centre as a Service (CCaaS).

“Dopo il successo delle pietre miliari nel 2021, come il nuovo programma per i partner NGAGE, il lancio di Cloudya Meet & Share, l’intensificazione massiccia delle attività CEE inclusa l’apertura della nuova filiale di Varsavia, nonché le partnership strategiche con Meetecho e Daktela, stiamo ora raggiungendo il livello successivo della strategia di crescita con il lancio di Contact Center Hub”, ha affermato Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer, NFON AG. NFON Contact Center Hub è disponibile da adesso.