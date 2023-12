Nilox: idee regalo per un Natale tecnologico

Fedele alla sua mission di portare semplicità e flessibilità nella vita lavorativa di tutti i giorni, rivolgendosi in particolare a chi lavora in smartworking, da casa o da qualsiasi postazione in giro per il mondo, Nilox Tech – brand di tecnologia del gruppo Esprinet dedicato agli accessori per il mondo dell’informatica – propone una selezione di idee budget-friendly che uniscono design e tecnologia per trovare il regalo di Natale perfetto per amici e parenti.

Mouse WIRELESS PINK

Compatibile con Windows, Linux e Mac, il mouse wireless Nilox tech, caratterizzato da un design elegante ma vivace, è dotato di sensore ottico e di un pulsante che permette di scegliere tra 800, 1200 e 1600 DPI.

È disponibile nelle colorazioni Pink, Light Blue, Green al prezzo consigliato di € 12,95.

Zaino Urban

Lo zaino Urban di Nilox Tech è la soluzione compatta ideale per trasportare in sicurezza laptop fino a 15.6 pollici grazie ai suoi molteplici scomparti, tra cui una tasca rinforzata nella parte posteriore rivestita da un materiale morbido per riporre il pc e proteggerlo da urti e cadute.

Caratterizzato da un design urbano ed elegante, è progettato per una vestibilità comoda e personalizzata, con spallacci imbottiti e facilmente regolabili, in grado di distribuire al meglio il peso senza affaticare la schiena.

L’ampio vano portaoggetti offre spazio per cartelle e documenti, mentre gli scomparti esterni possono ospitare altri tipi di accessori. Urban è realizzato in poliestere resistente a acqua e graffi e presenta cerniere termosaldate per una maggiore sicurezza.

Prezzo consigliato al pubblico € 24,99

Mouse Pad XXL

Con base gommata aderente e dimensioni di 80x30cm, il tappetino XXL di Nilox Tech è il compagno ideale sia per gli amanti dei videogiochi, che per grafici e creativi o per chiunque utilizzi il mouse quotidianamente.

È infatti dotato di un rivestimento impermeabile per prevenire danni come schizzi di bevande e di una superficie antiscivolo che garantisce un corretto scivolamento e funzionamento del mouse.

Prezzo consigliato al pubblico €9,99.

Kit tastiera + mouse Nilox Tech

Funzionalità e praticità si uniscono in questo kit formato da tastiera e mouse wireless, con connessione al pc tramite dongle USB.

La tastiera assicura una digitazione fluida e il mouse consente un controllo del cursore facile e preciso grazie alla sensibilità di 1000 dpi.

Prezzo consigliato al pubblico € 18,99

Docking station universale 8 in 1 NXDSUSBC04

Per i professionisti che hanno bisogno di connettere contemporaneamente diverse periferiche, questo piccolo hub è la soluzione ideale: si collega alla porta USB-C del computer e, grazie alle sue funzionalità, espande il numero di porte disponibili sul laptop. NXDSUSBC04 è un Dock 8 in 1 con uscita USB Type-C che include una porta HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K/30Hz, 3 porte USB 3.0 con

velocità fino a 5 Gbps, lettore di schede SD, 1 ingresso Micro SD, 1 ingresso Ethernet e un ingresso PD Type-C fino a 100 W.

Prezzo consigliato al pubblico € 59,99

Monitor 23.8″ FHD NXM24FHD01

Dotato di un design minimalista, il monitor Nilox Tech NXM24FHD01 è caratterizzato da un display dal profilo ultra sottile grazie allo schermo in FULL HD da 23.8″ di ultima generazione che presenta la cornice ridotta al minimo, garantendo la massima visibilità con il minimo ingombro.

Presenta una risoluzione da 1920 x 1080 pixel con un refresh rate da 75 Hz che rende le immagini fluide e più realistiche senza perdere frame ed è dotato di una porta HDMI e di VGA input che consente di collegare facilmente dispositivi multimediali come console di gioco, lettori Blu-ray o laptop. Infine, Il resistente piedistallo in leghe metalliche speciali gli conferisce un’eleganza essenziale ed esclusiva, adatta a qualsiasi ambiente e postazione di lavoro.

Prezzo consigliato al pubblico € 99,99