Nuova telecamera intelligente da MAXHUB

MAXHUB ha annunciato la telecamera UC P25 PTZ che porta un’impareggiabile tecnologia di Imaging alle riunioni di gruppo e alle conferenze virtuali in tutto il mondo.

La nuovissima telecamera (dove l’acronimo PTZ sta per Pan-Tilt-Zoom, ovvero con testa mobile) offre ai partecipanti alle riunioni una totale chiarezza visiva e un controllo da remoto allo stato dell’arte.

La collaborazione ibrida tra i gruppi di lavoro è diventata la “nuova normalità”, e i partecipanti alle riunioni a distanza di oggi si aspettano di riviverle ogni volta come in un ambiente reale. Grazie alla fenomenale telecamera con tecnologia 4K UHD integrata, l’esperienza di riunione virtuale è così innovativa come mai lo è stata prima.

Qualità dell’immagine perfetta in tutte le condizioni

La qualità high-tech incontra la semplicità d’uso della telecamera P25 da 8 MP, dotata di tecnologia low-lux integrata e di algoritmi intelligenti che mantengono colori e dettagli brillanti. Inoltre, la fotocamera neutralizza i fastidiosi riflessi e le ombre per consentire immagini perfettamente bilanciate in tutte le condizioni di illuminazione.

Grazie allo zoom ottico a 12x e digitale a 16x, ogni partecipante alla riunione viene evidenziato con dettagli nitidi, garantendo che nessun gesto o espressione facciale venga trascurato. Un sistema PTZ adattivo, sviluppato con controlli meccanici silenziosi, assicura che le riunioni rimangano altamente focalizzate e prive di distrazioni.

Controllo remoto all’avanguardia

Grazie alle funzionalità da remoto di facile gestione, gli utenti della UC P25 PTZ possono regolare la messa a fuoco in pochi secondi, con la semplice pressione di un pulsante. Grazie alla semplicità del plug-and-play, la telecamera si integra perfettamente con tutte le principali piattaforme di comunicazione unificata (UC).

La telecamera UC P25 PTZ è incredibilmente facile da configurare, questo significa che i partecipanti alle riunioni non perdono tempo per iniziare il loro lavoro. Acquisisce i video in modo rapido e preciso, indipendentemente dalle dimensioni della sala, e un sensore di gravità integrato si regola automaticamente per adattarsi alla scelta di montaggio dell’utente.

Collaborazione perfetta tra team ibridi

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Darren Lin, General Manager di MAXHUB: «Adattabile a qualsiasi ambiente, la telecamera UC P25 PTZ promette una qualità d’immagine nitida, rendendo la collaborazione nel cyberspazio semplice e diretta. Crediamo davvero che le riunioni virtuali non siano mai state così efficienti. E poiché siamo fiduciosi nelle sue prestazioni, la UC P25 PTZ viene fornita con una garanzia hot-swap di tre anni, una novità assoluta nel settore».