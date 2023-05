Optoma progetta pensando all’ambiente

Si chiama Optoma ZH450ST e si colloca a pieno diritto nel gotha dei proiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti mai prodotti sino ad oggi l’ultimo prodotto di casa Optoma.

Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 4200 lumen offre prestazioni di riferimento a fronte di requisiti di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività. Esteticamente il videoproiettore risulta elegante e compatto e porta una consistente riduzione delle dimensioni che si attesta intorno al 34% rispetto ai precedenti modelli Optoma della stessa fascia.

Consumo energetico ridotto fino al 45%

Coerentemente con l’impegno aziendale per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, Optoma ZH450ST è in grado di ridurre il consumo energetico fino al 45% rispetto ai proiettori equivalenti di Optoma basati su lampada. La tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una durata del prodotto che può raggiungere le 30.000 ore senza la necessità di lampade aggiuntive a fronte di una manutenzione minima e in totale assenza di mercurio, riducendo ulteriormente la sua impronta di carbonio. Un ulteriore vantaggio, è che ZH450ST è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

Con Optoma anche la logistica è efficiente

Progettato nel massimo rispetto dell’ambiente, Optoma ZH450ST è caratterizzato da uno chassis ecologico realizzato utilizzando fino al 50% di plastica PCR (Post-Consumer Recycled) e anche l’imballaggio contiene fino al 97% di materiali riciclabili. Inoltre, la riduzione delle dimensioni e la compattezza dell’imballaggio del proiettore Optoma ZH450ST consentono di trasportare 2 volte più prodotti per container, realizzando una logistica più efficiente capace di contribuire a un ulteriore contenimento delle emissioni di carbonio.

Posizionamento a partire da mezzo metro

Optoma ZH450ST trova la sua collocazione ideale in sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali; è dotato di un obiettivo a ottica corta che permette un posizionamento del videoproiettore a partire da meno di mezzo metro da qualsiasi parete. Per la massima praticità viene fornito con una connessione RS232 per il monitoraggio e il controllo e un altoparlante incorporato.

Il prezzo di listino del prodotto non è ancora stato annunciato ufficialmente ma i responsabili di Optoma hanno fatto sapere che si aggirerà tra i 2.500 e i 3.000 euro, IVA inclusa