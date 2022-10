Panasonic: nuova telecamera da studio 4K con attacco PL-MOUNT per ottiche cinematografiche e ridotta profondità di campo

In un contesto in cui la domanda di contenuti video di alta qualità per le piattaforme di streaming continua a crescere, PanasonicConnect Europe ha annunciato oggi la nuova telecamera da studio AK-PLV100GJ 4K, progettata per aiutare i team di produzione a rendere i loro contenuti più emozionanti e coinvolgenti. Il nuovo prodotto sarà disponibile dal primo trimestre del 2023.

Con un sensore MOS Super 35mm 5.7K attacco per ottiche PL, ereditato dalla cinecamera VariCam, Panasonic sta portando la sua esperienza di pioniere nella produzione live cinematografica all’interno della linea di telecamere da studio, consentendo la produzione di immagini fortemente espressive con ridotta profondità di campo, per soddisfare le esigenze artistiche del regista.

Produzione live basata su IP senza CCU

Per supportare gli studi di produzione sempre più costruiti con un workflow basato su IP, la telecamera è compatibile con lo standard SMPTE ST 2110. In questo modo si ottiene una connessione semplificata al KAIROS, piattaforma IT/IP (rilasciata a maggio 2020), che offre ai professionisti un controllo illimitato per distribuire contenuti ad alta qualità su differenti dispositivi generando stream multipli.

L’ingresso e l’uscita SMPTE ST 2110 sarà disponibile direttamente dalla testa camera della AK-PLV100GJ, senza collegarsi ad una CCU1, in questo modo la produzione live basata su IP con il solo utilizzo della telecamera consentirà sarà più semplice e non servirà un sistema più complesso. È anche possibile uscire direttamente dalla testa camera in 12G-SDI, per semplificare la costruzione del sistema che sia in grado di gestire un ampio spettro di operazioni.

La testa camera può essere sostituita facilmente

La testa camera è completamente compatibile con i vari pezzi della catena camera Panasonic da studio che monta ottiche da 2/3” B4 standard. Sostituendo questo tipo di testa camera con l’AK-PLV100GJ è possibile creare immagini cinematografiche utilizzando le CCU, e gli altri moduli che fanno parte delle catene studio (AK-UCU600 o AK-HCU250).

“L’AK-PLV100GJ offre ai professionisti del settore media & entertainment flessibilità e controllo, senza compromessi in termini di qualità della produzione” ha dichiarato Andre Meterian, Director of Professional Video Systems di Panasonic Connect Europe. “Offre un’innovativa combinazione di caratteristiche e di capacità proprie di una telecamera da studio, integrandosi perfettamente con le CCU AK-UCU600 o AK-HCU250 per il controllo della telecamera aggiungendo la qualità di immagine cinematografica. In futuro continueremo a migliorare la qualità della produzione live di video musicali o di eventi sportivi con soluzioni innovative per la produzione on-site. Introducendo telecamere da studio basate su IP per costruire un sistema di produzione flessibile e in grado di gestire produzioni complesse anche in remoto”.