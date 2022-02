Panasonic: nuovi display professionali EQ2 per i settori Corporate e Education

Panasonic ha annunciato la nuova serie di display 4K LCD professionali EQ2 progettati per soddisfare le crescenti esigenze tecnologiche di aule scolastiche e spazi aziendali. La nuova serie offre elevata visibilità, lunga durata e una vasta gamma di funzioni di connettività disponibili in ben sei formati (86/75/65/55/50/43”).

Grazie a pannelli con luminosità da 500 cd/m² e ad elevata capacità di riduzione dei riflessi di luce ambientale (Haze 25%), la serie EQ2 di Panasonic rappresenta la soluzione ottimale per l’utilizzo in sale conferenze, aule scolastiche e spazi aperti come reception e centri commerciali. La possibilità di montare i display sia in modalità verticale che orizzontale, con angolo di inclinazione di 20° e di prevedere un funzionamento continuo 18/7, fanno di questa serie la soluzione ideale in ambito display informativi.

La serie EQ2 supporta lo slot Intel® SDM (Smart Display Module), utilizzabile con la versione di receiver board integrata nel sistema di presentazione wireless Panasonic PressIT o con schede terminali opzionali come 3G-SDI e DIGITAL LINK. Inoltre, la funzione Whiteboard integrata permette, tramite periferiche USB di controllo come un mouse, di fare annotazioni sullo schermo ingrandire o rimpicciolire dettagli.

I dispositivi USB possono essere collegati al display con un cavo USB Tipo A e controllati tramite un PC connesso al EQ2 attraverso una porta USB Tipo C. Questa funzionalità è ideale, ad esempio, per avviare conferenze video in modo semplice e veloce.

Se una telecamera o un vivavoce sono collegati al display in modo permanente, l’utente può semplicemente collegare il proprio PC tramite USB-C e controllare immediatamente tutti i dispositivi per iniziare la riunione.

I display dispongono di terminali di ingresso video HDMI (x 3), PC e USB Tipo-C per la massima flessibilità. Sono possibili il controllo di serie o LAN, mentre il controllo simultaneo e il batch management sono abilitati via web.

I display supportano il controllo LAN AMX o Crestron Connected. La serie offre, inoltre, la funzione Screen Transfer, che permette di trasmettere contenuti da PC su 64 display collegati tramite cavo LAN.

I display saranno disponibili progressivamente a partire da giugno 2022.