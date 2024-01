Panasonic presenta le ultime novità a ISE 2024

È possibile conoscere, fino al 2 febbraio, le ultime novità di Panasonic Connect Europe presentate a ISE 2024. Si tratta di una serie di prodotti di nuova generazione progettati per consentire ai clienti del mondo dell’Entertainment, dell’Education e del Corporate di condividere facilmente i contenuti da qualsiasi luogo utilizzando AVoIP.

Gli annunci Visual includono i più recenti prodotti abilitati per le specifiche AVoIP-ready e Intel Smart Display Module (SDM), ulteriori novità sulla nuova gamma di processori multimediali Panasonic per la multiproiezione e gli ultimi sviluppi in materia di proiettori sostenibili. Gli annunci di Panasonic ProAV si sono concentrati sulla sua nuova e rivoluzionaria Media Production Suite, insieme agli ultimi aggiornamenti KAIROS al centro del flusso di lavoro IP completo di Panasonic e delle soluzioni true glass-to-glass.

Conosciamo i nuovi prodotti Panasonic nel dettaglio