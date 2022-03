Per la videonalisi ci vuole AcuSense

Inserita in una gamma completa di telecamere IP, NVR e DVR, con modalità di collegamento adatte sia agli impianti nuovi che a quelli preesistenti, la tecnologia Acusense di Hikvision incorpora un’intelligenza artificiale di tipo Deep Learning che porta ai massimi livelli sicurezza e affidabilità della videosorveglianza.

Disponibile sia nelle tecnologie IP che Turbo HD, la tecnologia AcuSense è in grado di rilevare e classificare persone e veicoli escludendo altri oggetti in movimento (animali, pioggia, foglie o altro) ed elevando l’affidabilità del sistema fino al 90%.

AcuSense: elevata affidabilità e ricerca rapida

La gamma AcuSense offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all’operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, riducendo il tempo di ricerca, evitando la revisione di ore di filmati inutili e velocizzando i tempi di intervento. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con un’architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un’analisi video avanzata.

Immagini sempre nitide

La tecnologia Darkfighter a 0,003lux associata alla gamma AcuSense si caratterizza per un sensore Ultra Low-Light ad estrema sensibilità, in grado di fornire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con Darkfighter l’equilibrio cromatico e dei contrasti rimane perfettamente bilanciato anche nel caso di riprese in controluce grazie al WDR 120db.

Compressione e formattazione

L’algoritmo di compressione H265+ riduce la larghezza di banda, efficientando l’infrastruttura di rete e riducendo i costi di archiviazione, mentre la metodologia proprietaria di formattazione degli Hard Disk Drive negli NVR e nei DVR AcuSense triplica la vita dell’HDD e ne velocizza la consultazione.