Plustek scommette sul self-service e sul contactless con Smart Kiosk Solution

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, presenta Smart Kiosk Solution.

Si tratta di soluzioni pensate per consentire a system integrator, VAR e software house di realizzare rapidamente postazioni self-service, che permettano agli utenti di effettuare in autonomia operazioni di registrazione, check-in, prenotazione di servizi e molto altro ancora nei più svariati ambiti, dal travel al banking, passando per la pubblica amministrazione e le telecomunicazioni.

La richiesta di postazioni self-service è decisamente aumentata a seguito della pandemia e le soluzioni di Plustek ne assicurano la realizzazione in modo semplice ed efficace. Le proposte Smart Kiosk Solution includono, infatti, non solo l’hardware più avanzato tra quello oggi disponibile per la digitalizzazione di documenti, carte d’identità, passaporti, card e modulistica, ma anche sofisticati software per il riconoscimento dei codici a barre e l’estrazione dei dati da ogni tipo di supporto.

Facilmente integrabili in chioschi self-service e desk di accoglienza, i moduli di scansione della serie Plustek VTM garantiscono i massimi livelli di flessibilità, grazie alla possibilità di gestire l’ingresso e l’espulsione dei documenti cartacei sia frontalmente, sia posteriormente, mentre i più elevati livelli di affidabilità sono garantiti dall’esclusivo design caratterizzato dall’assenza di parti mobili.

Quando la necessità è quella di realizzare postazioni self-service destinate anche alla lettura e all’estrazione dei dati da carte d’identità e passaporti, gli scanner della serie SecureScan offrono una vasta gamma di possibilità, che vanno dalla lettura automatica dei dati da MRZ (Machine Readable Zone) al rilevamento di eventuali contraffazioni, reso possibile dall’utilizzo di tre diverse sorgenti luminose (luce bianca, IR e UV), cui si aggiunge la tecnologia RFID per le verifiche dei documenti d’identità elettronici.

Particolarmente ampie sono le possibilità che Plustek offre dal punto di vista del software, dove le avanzate tecnologie di AI di Intelligent ID Capture permettono di gestire i dati provenienti da carte d’identità, passaporti e patenti, la loro analisi e il successivo salvataggio, garantendo sempre i più elevati livelli di sicurezza.

Intelligent Data Capture, invece, unisce la potenza del riconoscimento ottico dei caratteri, dell’intelligenza artificiale e dell’automatic tag recognition per portare la digitalizzazione dei documenti a un nuovo livello. Una volta estratti dai documenti cartacei, i dati possono poi essere esportati nei formati CSV, JPG e HTML, nonché collegati a Oracle, SQL, Web API, ERP ecc.

Diverse possibilità di personalizzazione e integrazione sono, infine, assicurate dalla disponibilità di specifiche SDK che Plustek mette a disposizione su richiesta.