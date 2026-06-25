PNY ridefinisce l’entry-level: GPU, SSD e RAM più accessibili e performanti

Con l’innovazione tecnologica che accelera costantemente, il rinnovo o l’ottimizzazione di una dotazione informatica rappresentano spesso un investimento significativo e auemnta sempre più l’esigenza, condivisa sia dalle aziende che dai privati, di accedere ad apparecchiature affidabili e performanti, mantenendo sotto controllo i costi associati alla loro acquisizione e al loro utilizzo.

Per rispondere a queste esigenze, PNY mette in evidenza le proprie soluzioni entry-level. Questi prodotti si posizionano come veri acceleratori di prestazioni, rendendo accessibili a tutti le più recenti innovazioni tecnologiche come l’architettura NVIDIA Blackwell o il protocollo NVMe.

Combinando accessibilità ed eccellenza tecnica, PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di storage, propone una gamma di componenti essenziali (schede grafiche, SSD e memoria RAM) progettata per modernizzare in modo efficace e intelligente qualsiasi configurazione, senza compromessi sulle prestazioni.

L’eccellenza dell’architettura NVIDIA Blackwell alla portata di tutti

Il catalogo di schede grafiche PNY si arricchisce di soluzioni di nuova generazione progettate per offrire un’immersione totale nel gaming e fluidità nelle applicazioni professionali, il tutto in formati compatti adatti a ogni tipo di PC:

PNY GeForce RTX 5050 (Versioni Single Fan & Dual Fan): la scheda entry-level che offre un’esperienza di gioco di qualità grazie alle più recenti tecnologie NVIDIA. Perfetta per i PC di piccole dimensioni grazie alle sue due versioni con una o due ventole, integra l’architettura NVIDIA Blackwell, consentendo l’esecuzione nativa di NVIDIA DLSS 4 per notevoli miglioramenti della fluidità.

PNY GeForce RTX 5060 8GB OC: la soluzione ideale per giocare in modo efficiente, lavorare alla creazione di contenuti e utilizzare funzionalità di AI. Destinata agli utenti alla ricerca di una maggiore versatilità, questa scheda integra l’architettura NVIDIA Blackwell con supporto al DLSS 4; la sua memoria GDDR7 offre una larghezza di banda ottimizzata per i calcoli AI e la creazione di contenuti, mentre il sistema Dual Fan garantisce temperature controllate anche sotto carichi intensivi.

La reattività del NVMe per trasformare lo storage dei dati

PNY propone soluzioni di aggiornamento semplici e accessibili per eliminare definitivamente i rallentamenti all’avvio e durante il caricamento delle applicazioni.

SSD PNY CS1030 (M.2 NVMe PCIe Gen3): questo SSD è ideale per beneficiare di migliori prestazioni complessive del sistema, accelerare le applicazioni e offre inoltre un basso consumo energetico.

Velocità: fino a 2.500 MB/s in lettura e 1.900 MB/s in scrittura.

Capacità: disponibile da 250 GB fino a 2 TB per rispondere a ogni esigenza.

SSD PNY CS2230 (M.2 NVMe PCIe Gen3): la scelta ideale per effettuare un upgrade NVMe a partire da un SSD basato su SATA in un computer e ottenere tempi di avvio e lancio delle applicazioni più rapidi.

Velocità: fino a 3.300 MB/s in lettura e 2.600 MB/s in scrittura.

Capacita disponibli: 500 Go e 1 To.

Memorie RAM PNY, la spinta indispensabile per il multitasking

Per evitare difficoltà durante l’esecuzione simultanea di più software o schede Internet, PNY propone la propria gamma di memorie Performance DDR4 a 3200 MHz, riconosciuta per la sua stabilità e compatibilità universale. I moduli PNY Performance DDR4 3200 MHz Notebook Memory e PNY Performance DDR4 3200 MHz Desktop Memory offrono la velocità necessaria per i PC portatili e forniscono un importante incremento delle prestazioni della memoria, contribuendo a prolungare la durata e l’efficienza dei computer portatili professionali e consumer. Sono disponibili rispettivamente nelle capacità 8GB, 16GB (2x8GB), 16GB, 32GB (2x16GB) e 8GB, 16GB, 32GB.

Una risposta globale alle sfide economiche e tecniche attuali

Riunendo queste soluzioni, PNY dimostra che un aggiornamento hardware performante non richiede necessariamente un budget elevato. Che si tratti di un responsabile IT desideroso di ottimizzare le postazioni di lavoro della propria azienda o di un utente privato che desidera configurare il proprio primo PC, la gamma entry-level di PNY offre una risposta mirata, duratura e accessibile.