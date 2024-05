Powershot GOLF: il primo telemetro laser di Canon

Con l’arrivo della primavera e con l’estate alle porte, arriva il periodo preferito dai golfisti che si preparano ad affrontare le buche del loro campo preferito. In vista dell’imminente stagione dei tornei, con un tempismo perfetto, Canon annuncia PowerShot GOLF, un telemetro laser compatto con funzione fotocamera, progettato per aiutare i giocatori di qualsiasi livello a perfezionare il proprio punteggio.

Il brand giapponese debutta nel mondo degli accessori per il golf e lo fa con un prodotto in grado di unire funzionalità telemetriche avanzate con la tecnologia di imaging. Powershot GOLF è un’innovativa soluzione che offre letture veloci e accurate della distanza in qualsiasi punto del campo e consente ai golfisti di documentare il loro turno di gioco grazie alla fotocamera di facile utilizzo.

Letture veloci e precise

Con PowerShot GOLF i riscontri sono rapidi e accurati. Nel caso in cui vengano rilevati più soggetti, il laser di elevata precisione e la funzione di blocco puntano l’oggetto più vicino.

Grazie alle ottiche estremamente nitide con capacità di ingrandimento ottico 6x e zoom digitale extra racchiuse in un corpo compatto, i golfisti possono valutare visivamente il campo nei minimi dettagli. Una soluzione perfetta per migliorare il proprio handicap su qualsiasi percorso.

Utilizzando lo zoom digitale 12x, poi, i giocatori possono osservare più da vicino bandierine, green, bunker e altri ostacoli, ottenendo una visione completa dell’area e riuscendo così a formulare le loro strategie per decidere quale bastone utilizzare.

Powershot GOLF è potente ma tascabile

PowerShot GOLF è uno strumento leggero e compatto che può essere facilmente riposto in tasca tra un tiro e l’altro, in più, assicura un livello di impermeabilità IPX4, ideale per l’utilizzo nelle giornate piovose.

Il nuovo prodotto Canon è uno dei telemetri più leggeri attualmente disponibili sul mercato, idoneo ad affrontare qualsiasi situazione di gioco. Inolte, integra una batteria di lunga durata che può essere comodamente ricaricata ovunque attraverso la porta USB-C.

La scelta del ferro giusto

Grazie alle misurazioni precise e affidabili del telemetro Powershot GOLF, i golfisti possono padroneggiare il campo e selezionare il ferro perfetto per centrare ogni buca. La modalità Slope opzionale, infatti, consentedi regolare le distanze in funzione delle pendenze.

Nel calcolo vengono inclusi i dislivelli per offrire una visione più completa dell’area di gioco. Questa modalità permette di misurare anche le distanze “plays like”, fornendo dati cruciali per la scelta del bastone.

Powershot GOLF consente registrazione e miglioramento del gioco

Con Powershot GOLF, i golfisti possono catturare immagini e video delle buche con informazioni sulla distanza in sovrimpressione, oltre a creare un diario personale completo di memo vocali.

Non solo. In caso di controversie o dubbi sul rispetto delle regole, è possibile utilizzare la fotocamera per documentare la posizione della pallina o eventuali ostacoli lungo il percorso. Una prova visiva che può aiutare a risolvere eventuali contestazioni e a preservare lo svolgimento della gara.

La fotocamera integrata di Powershot GOLF è perfetta per catturare foto e video, documentare i momenti indimenticabili, ricordare un campo spettacolare, tracciare i progressi o condividere uno swing vincente sui social media.

Ottiche superbe

Le ottiche di elevata qualità, il mirino elettronico luminoso e la tecnologia dello stabilizzatore d’immagine assicurano una visione ferma, nitida e dettagliata del campo da golf.

Questa stabilità favorisce misurazioni più precise, soprattutto quando si cerca di individuare determinati obiettivi da lontano, come ostacoli o bandierine.

Rispetto delle regole

PowerShot GOLF è stata approvata in quanto conforme alle Regole del Golf, pertanto potrà essere utilizzata già a partire dalla prossima stagione dei tornei. I giocatori, infatti, possono facilmente rispettare i regolamenti grazie alla possibilità di disattivare la modalità Slope: una luce blu lampeggiante segnala agli altri golfisti in gara che l’utente sta giocando correttamente.