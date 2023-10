Praim ThinMan Advanced fa la gestione semplice

ThinMan Advanced è la nuova console di gestione attraverso cui Praim innova i prodotti dedicati ai reparti IT per la gestione centralizzata e automatizzata delle postazioni Windows-based.

Attraverso ThinMan Advanced è possibile controllare il processo degli aggiornamenti automatici di Microsoft (Windows Update) di tutte le postazioni Windows potenziate con l’agent Agile4PC.

Questa funzionalità si aggiunge a molte altre offerte da Agile, e coordinate centralmente da ThinMan. Il tutto per ottimizzare e semplificare la configurazione delle postazioni Windows, renderle più sicure, garantendone nel tempo la gestione. Tra queste spiccano il Desktop Lockdown, il controllo o la distribuzione di pacchetti di installazione software e di comandi, la distribuzione dei certificati di sicurezza e delle configurazioni.

Il Desktop Lockdown è una modalità di configurazione che mira a semplificare l’uso della postazione di lavoro, affinché sia dedicata a singoli o specifici compiti. Questo si rende tipicamente necessario in molti contesti lavorativi, ad esempio quelli focalizzati sull’esecuzione di un unico software di settore con interfaccia interattiva. Esistono vari modi per realizzare un Desktop Lockdown e variano a seconda del sistema operativo utilizzato.

ThinMan, una console di management facile facile

Con Windows occorre una conoscenza del sistema molto approfondita e devono essere applicate configurazioni, policy di sistema e altre modifiche specifiche.

Praim Agile propone un’alternativa veloce e completa che presenta anche molte più possibilità di configurazione e personalizzazione dell’interfaccia dell’utente finale. Tramite l’agent Agile distribuito su tutti i Thin Client Praim, e disponibile anche in versione Agile4PC per tutti gli altri hardware, è possibile attivare la modalità di Desktop Lockdown senza bisogno di effettuare tutte queste operazioni. La configurazione sarà applicata e resterà modificabile anche da remoto in modo centralizzato usando la console di management ThinMan. E potrà essere replicata rapidamente su un numero illimitato di dispositivi con Agile.

Applicazione degli aggiornamenti automatici

Windows Update è un servizio sempre attivo sui dispositivi Microsoft Windows. Da qui si decide e coordina il download, l’installazione e l’applicazione degli aggiornamenti in modo del tutto autonomo e determinato da Microsoft. Questa funzionalità, spesso, può disturbare il processo di gestione delle infrastrutture IT aziendali. Questo perché gli aggiornamenti richiedono l’uso di banda sulla rete e, se applicati in automatico, possono rallentare la postazione e richiederne vari riavvii. Non sempre in momenti e con tempi controllabili.

Passare dalla modalità automatica di Windows Update a una modalità flessibile e personalizzata, controllata centralmente, invece, è un’attività complessa. Richiede, infatti, configurazioni specifiche su ogni dispositivo e la facoltà di controllare come e quando effettuare gli aggiornamenti. Il tutto coordinandosi anche con altre caratteristiche del dispositivo, come ad esempio il Write Filter. Ottenere flessibilità direttamente attraverso comandi e policy è complesso e costoso in termini di risorse.

Con ThinMan Advanced e Agile4PC, invece, è possibile impostare gli aggiornamenti automatici di Windows su singoli o gruppi di dispositivi, con un click. Una volta che gli aggiornamenti sono disabilitati nella modalità automatica è poi possibile controllarne in modo flessibile e personalizzato l’applicazione. Questo scegliendo su quali macchine e in quale momento debbano essere scaricati e applicati. ThinMan permette di fare questo anche in modo massivo e automatizzato, con attività pianificate sia a singoli che a gruppi di dispositivi. Si potrà quindi avere pieno controllo dell’attività di manutenzione e aggiornamento senza più correre il rischio di posticiparla o di bloccare la produzione per attività IT massive.

Installazione di software e comandi da remoto

A partire da Windows 7, Microsoft ha reso disponibile il servizio di PowerShell Remoting per lanciare terminali PowerShell. Oppure invocare script su computer remoti (client). Si tratta di una funzionalità molto potente che consente di effettuare e gestire in modo centralizzato, dal server, azioni e comandi, utili ai reparti IT. A loro è, infatti, demandato il compito di automatizzare le operazioni di manutenzione, configurazione e aggiornamento dei propri parchi macchine. Per raggiungere questo obiettivo, però, occorre effettuare un insieme complesso di operazioni lato server e client e instaurare una “relazione” sicura tra di essi.

I dispositivi dotati di Agile, invece, possono ricevere pacchetti di installazione software di terze parti attraverso una semplice procedura coordinata dalla console di gestione ThinMan. Il tutto sfruttando le connessioni sicure tra la console e i client Praim. In questo modo una procedura complessa diventa un’azione immediata ed elementare per l’IT admin o il suo team di help-desk.

“Ridurre la complessità per offrire sempre maggiore efficienza e sicurezza è l’obiettivo alla base delle nostre innovazioni di prodotto. In un contesto industriale dove il digitale è una costante e le risorse umane in ambito IT sono preziose, è essenziale per Praim supportare i clienti. Noi lo facciamo con soluzioni che permettono di ottimizzare tempi, garantire efficienza e uniformità. In altre parole: abbattendo i costi della gestione delle infrastrutture IT aziendali”, spiega Michele Vescovi (nella foto in alto), R&D Manager di Praim.