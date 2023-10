Precision 7875 Tower per applicazioni professionali avanzate

La nuova Precision 7875 Tower con processore AMD Ryzen Threadripper PRO di quarta generazione è la workstation Dell con processore AMD più scalabile e potente di sempre.

In particolare, l’ultima nata è una workstation di calcolo multithreading per applicazioni professionali avanzate, come il supporto di iniziative di AI con enormi insiemi di dati, la progettazione grafica e la realtà virtuale. Con un massimo di 96 core, la Precision 7875 Tower ha il maggior numero di core rispetto a qualsiasi workstation Dell Precision a socket singolo.

Inoltre, supporta lo sviluppo e l’addestramento dell’AI, compresa l’AI generativa, il machine learning e il deep learning. Grazie all’elevato numero di core della CPU, gli utenti possono scalare il dispositivo per gestire grandi cambiamenti nei carichi di lavoro o nelle richieste. La Precision 7875 Tower consente anche una serie di applicazioni creative di fascia alta, tra cui rendering, la produzione di film, l’analisi di design, la simulazione, la visualizzazione di architettura, ingegneria e costruzioni.

Il portafoglio Precision di Dell soddisfa le diverse esigenze dei professionisti

Dal punto di vista del design, la Precision 7875 Tower presenta uno chassis più alto e profondo rispetto alla generazione precedente, con un maggiore spazio che consente di raffreddare meglio il processore e un sesto slot PCIe per aumentare le opzioni di espandibilità. Per la prima volta nei tower Precision, il sistema è dotato di uno slot Wi-Fi integrato e non occupa lo spazio di uno slot PCIe, in modo da dare agli utenti una maggiore flessibilità per sfruttare la workstation sulla base delle loro esigenze di workload e ambienti specifici.

Con una scelta di opzioni grafiche professionali (fino a due AMD Radeon PRO W7900 da 48 GB o fino a due NVIDIA RTX 6000-Ada Generation da 48 GB), fino a 56 TB di storage e 2 TB di memoria DDR5, la Precision 7875 Tower offre le massime capacità per carichi di lavoro intensivi.

L’affidabilità e la sicurezza sono garantite dal modulo TPM (Trusted Platform Module) 2.0, dall’unità con crittografia automatica e dal design dello chassis con serratura e rilevamento delle intrusioni

Disponibilità – la Dell Precision 7875 Tower sarà disponibile a livello globale il 5 dicembre e i prezzi saranno annunciati in prossimità della spedizione.