Prestige 16 AI: la nuova serie di notebook MSI disponibile da gennaio 2024

La tecnologia AI sta prendendo sempre più piede nel mondo e MSI, attiva attiva a livello mondiale nell’ambito dei laptop di fascia alta, non si è fatta sfuggire l’occasione per lanciare una nuova linea di notebook all’avanguardia in fatto di prestazioni estreme, tecnologia innovativa ed estetica ricercata. Equipaggiata con il processore Intel Core Ultra 9 di ultima generazione, la nuova serie, grazie allo chassis in lega di magnesio e alluminio, pesa solo 1,5 kg e, inoltre, è dotata di una batteria da 99,9 Whrs, in grado di assicurare una lunga autonomia e la massima produttività anche quando si è in movimento, e un alimentatore fino a PD 3.1 da 140 W.