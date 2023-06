realme 11 Pro Series: le novità in Italia

realme, brand di smartphone in rapida crescita, ha presentato ufficialmente in Italia l’innovativa realme 11 Pro Series. La nuova serie comprende due modelli: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Il primo è dotato di una fotocamera SuperZoom OIS da 200MP, che supporta uno zoom 4× lossless, in grado di garantire un’esperienza fotografica premium. Con il primo display curvo a 120 Hz del segmento, la nuova serie offre un’esperienza di visione a tutto schermo e un’eccellente presa e maneggevolezza. Inoltre, realme renderà il design sempre più un elemento focale della sua serie numerica.

Di quest’ultima, sono stati spediti più di 50 milioni di pezzi in tutto il mondo e 3 milioni in Europa, contribuendo in modo significativo al percorso del brand verso il traguardo dei 100 milioni di unità vendute in tempi record.

realme 11Pro+ 5G per standard di immagini eccellenti

Con un’attenzione sempre più crescente per la fotografia, il realme 11Pro+ 5G ha rilasciato la sua fotocamera OIS SuperZoom da 200MP, raggiungendo standard di immagine eccellenti in termini di sensore, zoom e qualità dei pixel. I giovanissimi utenti, grazie alle nuove tecnologie di immagine, potranno scoprire tutte le sfaccettature della fotografia.

Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5G, grazie alla sua fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP è il flagship dell’anno. La sua fotocamera si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69, il tutto in una configurazione premium senza cambiare fascia di prezzo – un enorme balzo in avanti se confrontato con i concorrenti che utilizzano ancora il sensore IMX766.

realme 11 Pro 5G supporta anche il Super OIS a livello hardware

Con la tecnologia Tetra2pixel, realme sprigiona tutto il potenziale del sensore da 200MP. Grazie al pixel binning, da regolarsi in base alle condizioni di illuminazione, realme 11 Pro+ 5G garantisce dimensioni dei pixel di 0,56μm per 200MP/1,12μm per 50MP/2,24μm per 12,5MP. Tale tecnologia è garantita in condizioni che vanno da un’illuminazione sufficiente a un ambiente buio, assicurando sempre e comunque foto chiare e nitide.

Inoltre, la serie realme 11 Pro 5G supporta anche il Super OIS a livello hardware, per aumentare la velocità di ripristino dell’obiettivo del 40%, in modo da ottenere immagini nitide nella maggior parte delle situazioni di movimento, sia che si scattino foto, sia che si facciano video. Inoltre, la fotocamera gode di una capacità di elaborazione dei dati al secondo attraverso l’integrazione dello stabilizzatore che garantisce un tasso di stabilità del 180% e il tasso di produzione del 100%.

Il primo telefono del settore con zoom 4x lossless

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza. Di conseguenza, il realme 11 Pro+ 5G è il primo smartphone del settore dotato di zoom 4x lossless con una risoluzione dell’immagine superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili.

Il segmento focale 2x è noto come il più celebre per la modalità ritratto, infatti, realme 11 Pro+ 5G è in grado di scattare foto con un obiettivo SLR, creando effetti naturali di sfocatura dello sfondo rendendo i primi piani più evidenti. Con l’aiuto della tecnologia di rilevamento del soggetto, quella di ritaglio automatico e della formazione all’annotazione della composizione estesa dei fotografi professionisti, realme ha lanciato la prima tecnologia di Auto-zoom al mondo.

La scelta perfetta per riprese notturne

Grazie al sensore premium da 1/1,4″, all’apertura maggiorata F/1,69 e ai pixel singoli 16-in-1 da 2,24μm, il realme 11 Pro+ 5G consente di individuare facilmente le condizioni di scarsa illuminazione e di ripristinare dettagli chiari. La tecnologia ProLight permette di ridurre i punti luce e preservare i dettagli, creando la funzione Super NightScape del realme 11 Pro + 5G.

Filtri Lonely Planet in primo piano

Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalità street photography permette di scattare fotografie utilizzando filigrana e filtri che donano alle immagini un’atmosfera esclusiva e vintage. Inoltre, realme e Lonely Planet hanno indetto un concorso iniziato lo scorso 20 giugno, durante il quale 5 fotografi professionisti da 5 Paesi diversi sono stati invitati a prendere parte alla giuria.

Il miglior display curvo del segmento da 120 Hz

La serie Realme 11 Pro è dotata del miglior display curvo a 120 Hz, il migliore del segmento, per un’esperienza unica. Il COP Ultra Packaging offre una visione innovativa a tutto schermo e un’impugnatura comoda, grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65%, assicurato anche dalla sottilissima cornice da 2,33mm. Per garantire un’eccellente esperienza di presa e maneggevolezza, realme ha scelto la curvatura di precisione a 61° dopo 26 selezioni di pannelli manuali.

La serie realme 11 Pro supporta il touch sampling rate a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell’uso quotidiano. È inoltre super resistente, grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore, sia in quella anteriore. Il display non solo è dotato di una frequenza di aggiornamento superveloce di 120 Hz, ma anche di 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità, 100% di gamma cromatica P3, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

La serie 11 Pro ha ricevuto anche due certificazioni di protezione degli occhi da parte del TÜV Rheinland, offrendo una combinazione di visione strobe-free in condizioni di scarsa illuminazione e di bassa luce blu, per alleviare l’affaticamento visivo durante le lunghe maratone di film e serie tv.

Per coloro che si preoccupano della fragilità del display curvo, la realme 11 Pro Series supporta l’Instant Touch Sampling a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che garantisce estrema precisione nel touch. Questo design è anche super resistente grazie ad un vetro a doppio rinforzo in grado di proteggere non solo la parte posteriore, ma anche a quella anteriore. realme offre anche una sostituzione gratuita dello schermo valida fino al 19 luglio, per i dispositivi realme 11 Pro Series 5G acquistabili solo presso i canali autorizzati.

realme 11 Pro, design d’eccezione

Come già scritto qui, la nuova serie nasce da una speciale collaborazione tra realme Design Studio e Matteo Menotto – ex Prints and Textile Designer di Gucci. realme 11 Pro Series è disponibile in due colori, Sunrise Beige e Astral Black.

realme 11 Pro+ 5G con 12GB+512GB sarà disponibile al prezzo di 519,99 € con offerta di lancio a 469,99 €.

realme 11 Pro 5G sarà disponibile in due varianti, con 8GB+256GB al prezzo di 399,99 € con offerta di lancio a 369,99 €, con 8GB+128GB al prezzo di 379,99 €.

Entrambi i modelli saranno disponibili nei colori Sunrise Beige e Astral Black, oggi in vendita in EURONICS, MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony, Tim, Wind e Amazon.