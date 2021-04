realme 8 Pro con fotocamera da 108 MP è disponibile presso Unieuro, Expert, Trony ed Euronics, oltre che su Amazon e realme.com/it

realme 8 Pro nella configurazione 8 GB + 128 GB è ufficialmente disponibile all’acquisto a partire da 299 euro presso Unieuro, Expert, Trony, Euronics, oltre che su Amazon e realme.com/it, mentre la versione 6 GB + 128 GB è in vendita in esclusiva su Amazon a 279 euro.

Tre i colori disponibili: Infinite Blue e Infinite Black, dal design ispirato al cielo tempestato di stelle, e Punk Black, dal look più classico.

A una settimana dall’evento di presentazione in live streaming, che aveva dato il via alle prevendite del nuovo dispositivo, realme 8 Pro ha raggiunto la top 3 delle novità più interessanti di Amazon nella categoria Cellulari e smartphone.

A catalizzare l’attenzione è in primis l’innovativa fotocamera quadrupla con sensore principale da 108 MP, corredata da funzionalità fotografiche uniche per il segmento mobile. Dotato di un nuovo algoritmo per la fotografia tilt-shift, realme 8 Pro, infatti, è il primo smartphone al mondo in grado di realizzare video tilt-shift in time-lapse, per ricreare il sorprendente “effetto miniatura” finora ottenibile solo con obiettivi appositi. Questo non è l’unico primato di 8 Pro, la cui modalità Starry viene applicata ai video time-lapse, rendendo per la prima volta possibile ottenere spettacolari filmati time-lapse dei cieli stellati solo servendosi di uno smartphone e di un treppiede, senza l’aiuto di software di editing e apparecchiature professionali.

Il comparto fotografico di realme 8 Pro – il cui sensore principale (Samsung HM2 da 108 MP, con risoluzione massima di 12.000×9.000) è accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8MP, un sensore B/N e uno per le macro, entrambi da 2MP – vanta anche la tecnologia In-sensor Zoom, che consente di non perdere nitidezza nemmeno quando si zooma.

La fotocamera frontale da 16MP si trova inserita nel display Super AMOLED da 6,4 pollici, caratterizzato da una luminosità massima di 1.000 nit, dal lettore di impronte integrato e da frequenza di campionamento del tocco pari a 180Hz, che si traduce in estrema reattività.

Infinitamente sottile e leggero (176 grammi x 8,1 mm di spessore), lo smartphone vanta prestazioni “da vero pro”. Grazie alla ricarica SuperDart da 50W, la grande batteria da 4.500 mAh può passare da 0 a 50% in soli 17 minuti; inoltre, il 5% di autonomia può durare anche 32 ore in standby. Per giocare senza preoccupazioni, oltre alla ricarica SuperDart, 8 Pro si affida a Qualcomm Snapdragon 720G, processore octa-core a 8nm dai consumi ridotti e dalla fluidità assicurata, oltre alle numerose funzionalità della nuova realme UI 2.0, tra cui il nuovo Spazio Gioco, che permette, ad esempio, di bloccare notifiche e chiamate in entrata per non essere disturbati.

Non mancano all’appello la certificazione Hi-Res Audio, il sensore NFC, il Bluetooth 5.0 e tre slot per le schede, con la possibilità di espandere la memoria fino a 256 GB.