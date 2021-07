realme presenta MagDart

realme, certificato dai principali analisti di mercato come il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, si appresta a presentare ufficialmente al mondo MagDart, la prima tecnologia di ricarica magnetica per Android.

L’annuncio, come sottolineato dal marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale, si terrà in occasione dell’evento “realme Magnetic Innovation”, che si svolgerà martedì 3 agosto alle ore 14:00 (ora italiana).

Stando a quanto assicurato dal produttore, MagDart sarà la tecnologia di ricarica wireless magnetica più veloce al mondo.

Nel corso dell’evento, dando seguito alle numerose voci e indiscrezioni che si sono susseguite gli scorsi giorni, sarà presentato anche realme Flash, il primo smartphone Android dotato di ricarica magnetica.

Come è logico attendersi, al nuovo appuntamento con le novità di casa realme non mancherà anche una serie di accessori che – è la promessa del vendor – contribuiranno a costituire un ecosistema totalmente innovativo per il settore.

Dopo SuperDart è tempo di MagDart

Il nuovo annuncio arriva a un anno esatto (luglio 2020) dalla presentazione ufficiale della tecnologia di ricarica ultraveloce SuperDart da 125W. In tal senso, MagDart rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda a offrire ai consumatori esperienze all’avanguardia: realme, infatti, punta a mettere a disposizione dei giovani utenti di tutto il mondo prodotti tecnologicamente avanzati.

Lo conferma una volta di più il claim di realme, che è “Dare to Leap” e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell’utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design.

La stampa e tutti gli utenti interessati agli annunci potranno seguire l’evento attraverso le pagine YouTube e Facebook di realme: l’appuntamento è martedì 3 agosto alle ore 14.00.