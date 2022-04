Retail: protezione efficace degli articoli metallici

Checkpoint Systems, fornitore globale di soluzioni verticalmente integrate per il retail, annuncia il lancio di RF Metal Label, etichetta antitaccheggio unica e studiata specificamente per gli articoli metallici, risolvendo una delle sfide di sempre relative alla protezione della merce con i sistemi EAS (Electronic Article Surveillance) basati su RF.

Con una riduzione delle differenze inventariali fino al 50% dimostrata durante i test effettuati presso i principali distributori statunitensi ed europei, l’etichetta Checkpoint RF Metal Label offrirà ai retailer maggiori opzioni per la protezione degli articoli in metallo.

Proteggere gli articoli metallici a rischio

Gli articoli confezionati in materiali metallici, come i prodotti da ferramenta (ad esempio barattoli di vernice, punte per trapani e chiavi inglesi) oppure gli alimentari e i cosmetici confezionati in materiali metallici, come carta stagnola e lattine, sono da sempre difficili da proteggere senza ricorrere a metodi protettivi come le vetrine. Questo perché il materiale metallico di tali prodotti assorbe l’energia RF, rendendo più difficile rilevare gli articoli che lasciano lo store in maniera fraudolenta.

Dunque Checkpoint, che da oltre 50 anni è specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative che permettono di soddisfare le richieste dei retailer da tutto il mondo, presenta un’altra novità nel settore, diventando l’unico fornitore di etichette di sicurezza in grado di offrire una soluzione specifica per affrontare questa annosa sfida.

Risultati eccezionali dei test

Durante una serie di studi condotti presso retailer selezionati in diversi mercati verticali e aree geografiche, RF Metal Label ha dato risultati incredibili, riducendo le perdite su tutti i tipi di prodotti, tra cui il tonno in scatola, il latte artificiale, i deodoranti, le creme per il viso e il caffè. In un periodo di sei settimane, una linea di prodotto ha visto le differenze inventariali ridursi fino all’85% semplicemente applicando la nuova etichetta, e la perdita è stata per lo meno dimezzata sulla maggior parte degli altri prodotti.

RF Metal Label può essere applicata rapidamente in store o alla fonte, già nella fase di produzione, e usata sulla maggior parte degli oggetti metallici fungendo anche da forte dissuasore visivo. Questa nuova soluzione dà ai retailer la tranquillità di sapere che i loro articoli a rischio ora possono essere esposti in posizioni strategiche e allo stesso tempo rimanere protetti da furti e taccheggi. L’etichetta non ha poi alcun impatto sulla customer experience, poiché le sue dimensioni ridotte non intaccano l’estetica del prodotto o del suo packaging.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ivan Gosling, Global Product Manager di Checkpoint Systems: «Questa etichetta è un vero e proprio elemento rivoluzionario per i retailer. Da quando è stata introdotta la tecnologia RF, la protezione dei prodotti in metallo è sempre stata sfidante. Alcuni retailer hanno imparato a conviverci, altri hanno fatto ricorso a misure difensive come le vetrine che però compromettono la customer engagement e di conseguenza le vendite. RF Metal Label protegge la maggior parte degli articoli in metallo in un ambiente espositivo aperto con una significativa riduzione delle differenze inventariali ed un conseguente aumento delle vendite».