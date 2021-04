RFID Global annuncia l’ingresso nel parco prodotti del desktop reader Spad.U, prodotto da FEIG Electronic.

Piatto e dal design moderno in formato A4, il pad reader Spad.U integra 2 antenne per lo scambio dati contactless con tag UHF EPC Gen2, ISO 18000-6-C.

SPAD-U RFID UHF Shielded Pad Antenna Reader, infatti, è un lettore desktop RFID UHF con doppia antenna integrata di nuova concezione.

Con Spad.U addio ai falsi positivi

Tra le note di spicco del dispositivo, la schermatura su 5 lati del reader, che si traduce in una più evoluta performance di identificazione, tanto da poter esser appoggiato su superfici metalliche e conduttive senza comprometterne il regolare funzionamento.

Sempre Spad.U vanta un innovativo filtraggio che elimina in automatico la lettura dei tag indesiderati apposti su oggetti vicini al dispositivo, ma fuori dalla sua superficie: è così risolta una delle più frequenti problematiche della banda UHF, i falsi positivi.

Con un tasso di rilevazione del 100% fino a 25 cm e una potenza di trasmissione configurabile (50 – 500 mW), il device Spad.U è la risposta ideale per la tracciabilità in molteplici contesti.

Il suo design elegante e le avanzate prestazioni fanno, infatti, del nuovo device prodotto da Feig Electronic la risposta ideale per la tracciabilità in lavanderie industriali, librerie, document tracking & management, logistica, gestione sistemi Kanban, sanità e fashion retail.

Come funziona il dispositivo

L’utente riceve dal device un feed-back visivo sull’identificazione grazie ai led colorati (verde, rosso e arancione), mentre il buzzer integrato trasmette un messaggio acustico.

Completano il profilo della Spad.U l’interfaccia USB, il peso di circa 2 chilogrammi e l’housing bicolore IP30 in cui è alloggiato.

Come tutti i dispositivi realizzati da FEIG Electronic, il pad reader Spad.U è provvisto delle certificazioni sulle radio emissioni (per l’Europa EN 302 208) ed è ora a disposizione dei partner di RFID Global, distributore bresciano a valore aggiunto di sistemi per l’identificazione, la tracciabilità e la localizzazione.