Ricarica per veicoli elettrici e ibridi: novità da BTicino

Cresce la gamma Green’Up di BTicino per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi. Realizzate in policarbonato, possono essere installate sia all’aperto che al chiuso, a parete o a pavimento, e sono dotate di un cavo di ricarica integrato.

Green’Up One può esser controllata anche a distanza, mediante l’applicazione dedicata Charger Control, scaricabile gratuitamente da tutti gli store digitali; per la connessione wireless è utilizzata la tecnologia Bluetooth.

La presa di collegamento all’auto è in Modo 3, conforme alle direttive europee dei costruttori di automobili. La stazione di ricarica è disponibile in due tagli di potenza, da 7,4 kW, in monofase e da 22 kW, in trifase.

Come sottolineato da Diego Bionda, Product Manager Distribuzione Energia di BTicino: «Con le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi Green’Up One, che presenteremo in anteprima nazionale alla Fiera Key Energy di Rimini, BTicino integra la gamma Green’Up con soluzioni connesse, a corrente alternata, in grado di rispondere a esigenze di privati, aziende e strutture pubbliche. Continuiamo ad ampliare la nostra offerta con l’intento di unire la resistenza e la facilità di utilizzo all’elemento smart, nostra peculiarità distintiva».

Le stazioni di ricarica Green’Up One completano la gamma Green’Up collocandosi nel mezzo delle due soluzioni già esistenti: le stazioni in corrente alternata Green’Up Premium, da parete o da pavimento, per i luoghi coperti o riparati e in metallo per i luoghi all’aperto o scoperti. E le soluzioni del kit di installazione domestica Green’Up Access, dedicata esclusivamente a semplici installazioni domestiche private. La potenza di ricarica delle diverse soluzioni di tutta la gamma Green’Up varia da 3,7 kW fino a un massimo di 22 kW.

Green’Up One e tutta la gamma Green’Up, saranno esposte allo stand BTicino presso Key Energy, la fiera di riferimento per l’ efficienza energetica, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile, che si svolgerà dal 22 al 24 marzo nel quartiere fieristico di Rimini (Padiglione B3/Corsia 4/Stand 156).