Ricoh: nuova soluzione CAD

La nuova Ricoh IM CW2200, già disponibile in tutta l’area EMEA, supporta la realizzazione di disegni CAD, dagli sketch ai rendering in 3D con colori vivaci, offrendo precisione anche nei minimi dettagli.

La soluzione di stampa digitale a colori grande formato Ricoh IM CW2200 rende la creazione di disegni CAD e di altri documenti di grandi dimensioni (A1/A0) più semplice, veloce, sicura e flessibile.

Grazie a queste caratteristiche, il sistema multifunzione compatto di ultima generazione proposto da Ricoh è in grado di rispondere alle esigenze di numerosi settori tra cui quelli manifatturiero, automobilistico e dell’edilizia, a cui si aggiungono gli enti governativi, i centri stampa interni alle aziende e le piccole copisterie.

Tra le principali caratteristiche di Ricoh IM CW2200:

· Velocità di scansione e stampa più rapide di documenti che richiedono precisione ed elevata qualità, come planimetrie, disegni tecnici e progettazione grafica: fino a 35,3 mm/s per le stampe a colori e 106,7 mm/s per quelle in bianco e nero.

· Impostazione automatica delle bobine di carta che consente di stampare materiali con lunghezze fino a 33 metri ed elimina l’alimentazione manuale dei supporti.

· Vassoio di raccolta in grado di contenere fino a 10 fogli di documenti A1 per una maggiore produttività.

· Smart Operation Panel che offre un’interfaccia touchscreen a colori, intuitiva e semplice da usare, perciò non è richiesta formazione per gli utilizzatori. Il pannello aumenta quindi la produttività e riduce allo stesso tempo la possibilità di errore.

· Sostituzione più rapida e semplice delle bobine di carta grazie al sistema di alimentazione automatica in grado di contenere fino a 175 m di bobine. Ciò permette di risparmiare carta e offre numerosi vantaggi. È inoltre possibile installare una seconda opzione roll-to-roll.

La soluzione IM CW2200 utilizza l’esclusiva tecnologia waterproof GEL-Jet di Ricoh con inchiostri che non generano sbavature e sono resistenti agli UV. Questi inchiostri garantiscono la produzione di stampe durature di elevata qualità che possono quindi essere visualizzate anche all’esterno, con qualsiasi condizione meteorologica. Il sistema include inoltre le teste di stampa

GEL-Jet Ricoh Piezo che eliminano la necessità di sostituzioni, contenendo così il costo totale di gestione.

Craig Lewis, Director, Corporate Sales, Ricoh Graphic Communications, Ricoh Europe, commenta: “IM CW2200 è la più recente evoluzione della tecnologia Ricoh, in grado di semplificare la produzione di documenti e disegni CAD ad alta precisione per soddisfare le nuove esigenze delle imprese. La soluzione riduce al minimo i tempi di inattività grazie alla stampa ad alta velocità senza interruzioni e alla scansione rapida e automatica per la digitalizzazione dei progetti”.