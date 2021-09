Samsung Galaxy A52s 5G, intrattenimento a un prezzo straordinario

Samsung Electronics ha annunciato Samsung Galaxy A52s 5G, lo smartphone che mette l’innovazione alla portata di tutti. Galaxy A52s 5G, che fa eco al lancio di quest’anno di Galaxy A52 5G, è dotato di un processore aggiornato Qualcomm Snapdragon 778G per prestazioni potenziate, oltre alla nuova spettacolare variante colore Awesome Mint.

Con Galaxy A52s 5G, già disponibile a un prezzo di partenza di 469,90 euro in una gamma di colori accattivanti, tra cui Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Mint, Samsung allarga l’orizzonte dell’esperienza mobile, aprendola al più ampio ecosistema dei dispositivi Samsung Galaxy connessi.

Design e display spettacolari

Con Galaxy A52s 5G, l’esperienza visiva sarà più ricca: merito del display Infinity-O, che riproduce i film su un display Super AMOLED piatto, immersivo e ampio con i suoi 6,5 pollici. Anche il gaming guadagna una marcia in più con la frequenza di aggiornamento super fluida di 120 Hz, ideata per garantire ore di scorrimento e gioco impeccabili e creare un’esperienza sbalorditiva.

Oltre i limiti con una fotografia sbalorditiva

Grazie alla fotocamera Multi Role Quad è possibile usufruire di un’esperienza di scatto migliorata, per potenziare ancora di più le produzioni fotografiche. Con le fotocamere di Samsung Galaxy A52s 5G, principale con OIS da 64 MP, ultra-grandangolare, di profondità e macro, collezionare scatti eccezionali non è mai stato così facile. E non finisce qui: la fotocamera anteriore da 32 MP è insuperabile per i selfie.

Quattro fotocamere posteriori con OIS: con i loro 64 megapixel creano immagini più nitide di giorno e più luminose in notturna. Lo stabilizzatore ottico d’immagini elimina ogni sfocatura anche con scarsa luminosità.

Fotocamera selfie da 32 MP: per selfie unici.

Ultra-grandangolare e macro: con la fotocamera Ultra Wide da 123° si scatta fin dove lo sguardo può spingersi, ampliando gli orizzonti. La fotocamera macro da 5 MP inoltre accompagna alla scoperta dei più piccoli e meravigliosi dettagli di tutti i soggetti.

Scatto singolo / Modalità notte: con la funzione di scatto singolo, che impiega l’intelligenza artificiale, è possibile avere a disposizione con un solo gesto tante versioni dell’immagine, mentre la modalità notturna produce foto ricche e vibranti anche in condizioni di poca luce.

Modalità Fun: da oggi, con questa funzione è possibile applicare le lenti per la realtà aumentata di Snapchat agli scatti originali dell’app.

L’intrattenimento, mai così a portata di mano

Galaxy A52s 5G garantisce un’esperienza di gioco ai massimi livelli grazie al Game Booster con AI. La funzione Frame Booster aggiunge immagini virtuali tra un fotogramma e l’altro per rendere più fluida la grafica e ottimizzare la game experience. La speciale batteria a lunga durata da 4500 mAH[2], che con la ricarica ultra rapida da 25 W lascia più tempo al gioco, riduce l’attesa per tornare al 100%.

È possibile apprezzare un audio stereo senza bisogno degli auricolari, direttamente dal telefono. Le serate film e le sessioni di gaming saranno strepitose: il suono cinematografico catapulta l’utente nella scena grazie agli altoparlanti stereo e a Dolby Atmos, per un’esperienza 3D immersiva di suono surround.

E se piove? Il divertimento non si ferma per poche gocce. Galaxy A52s 5G è certificato IP67 contro acqua e polvere, quindi può resistere in acqua fino a 1 m di profondità e fino a 30 minuti: è sufficiente asciugarlo per continuare a giocare, guardare e scattare.

5G ultra veloce

Con Galaxy A52s 5G assistiamo a una rivoluzione del quotidiano grazie a una rete 5G più veloce e reattiva, per una connettività in tempo reale che consente di fare di più senza inutili attese. Il buffering appartiene al passato: le prestazioni del 5G e la quasi assenza di lag permettono di immergersi completamente nel gioco.

Funzioni aggiuntive

Galaxy A52s 5G offre funzioni aggiuntive che migliorano la user experience generale del dispositivo.