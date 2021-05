Con la primavera e l’estate torna la voglia di stare all’aria aperta: un picnic al parco o un momento di svago sul balcone sono occasioni perfette per provare Sharp GX-BT60. Si tratta di un pratico altoparlante bluetooth portatile, impermeabile e resistente alla polvere (grado di protezione IP67), fino a 13 ore di riproduzione, dotato di un comodo cordino per il trasporto. Grazie alla modalità Duo (True Wireless Stereo) si possono anche accoppiare due altoparlanti della serie GX-BT60 e ottenere un’esperienza suono stereo davvero coinvolgente: il tutto in modalità wireless, liberi da fastidiosi fili.

Sharp GX-BT60 è compatto e leggerissimo, si può portare comodamente in tasca, ma il suono che emette è davvero potente: il diffusore di bassi passivo è in grado di offrire una performance impressionante. In modalità Duo poi, due altoparlanti possono essere collegati in wireless e regalare un suono stereo avvolgente, tramite i canali audio a destra e a sinistra.

GX-BT60 è pensato per essere utilizzato all’aperto. Ha un grado di protezione IP67, il che significa che è impermeabile e antipolvere, la pioggia non rappresenta quindi un limite al divertimento. Sharp GX-BT60 ha anche in dotazione un laccetto per il trasporto che può essere facilmente agganciato, ad esempio alla borsa o allo zaino, per ascoltare la musica ovunque.

Lo speaker bluetooth GX-BT60 di Sharp può riprodurre musica con un’autonomia fino a 13 ore, e può essere ricaricato tramite microUSB. I controlli intuitivi one-touch lo rendono veloce e facile da usare.

Quando è collegato a un dispositivo di supporto, si può accedere agli assistenti vocali come Siri o Alexa via Bluetooth. L’altoparlante di Sharp è anche dotato di un microfono incorporato, che permette di fare altre attività e avere le mani libere. I lettori esterni possono anche essere collegati utilizzando la porta AUX da 3,5 mm. Con la funzione Auto-Switching, il GX-BT60 commuta automaticamente la sorgente di riproduzione da Bluetooth a AUX non appena viene collegato un cavo.